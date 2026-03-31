China e Paquistão apresentam plano conjunto de paz para guerra no Irã

Pequim e Islamabad citam cinco pontos para o fim do conflito, pedindo o início de negociações diretas

Folhapress - 31 de março de 2026

Imagem ilustrativa de ataque durante guerra entre Estados Unidos e Israel contra o Irã. (Imagem: Captura/X)

MARIA CLARA MATOS – A China e o Paquistão apresentaram nesta terça-feira (31) um plano de paz para a guerra entre Estados Unidos, Israel e o Irã.

Em comunicado conjunto e sem citar nominalmente nenhum dos países envolvidos, Pequim e Islamabad citam cinco pontos para o fim do conflito, pedindo o início de negociações diretas entre os beligerantes e a abertura do estreito de Hormuz bloqueado por Teerã e por onde circula 20% do petróleo mundial.

“O estreito de Hormuz, juntamente com suas águas adjacentes, é uma importante rota global de transporte de mercadorias e energia”, escreveu o chanceler chinês Wang Yi junto a Mohammad Ishaq Dar, ministro de Relações Exteriores paquistanês.

“China e Paquistão pedem às partes que protejam a segurança dos navios e das tripulações retidas no estreito de Hormuz, permitam a passagem antecipada e segura de embarcações civis e comerciais e restabeleçam o tráfego normal pelo estreito o mais breve possível.”

Localizado entre o Irã, Omã e Emirados Árabes Unidos, a rota marítima por onde dezenas de embarcações passavam diariamente foi fechada pela Guarda Revolucionária iraniana no início do conflito. Com o fechamento, os preços do petróleo dispararam. Os contratos futuros da commodity fecharam na última segunda (30) em alta de 3,39% (Brent), e a movimentação atípica que já acontece há um mês tem se refletido no governo do republicano Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Os outros pontos exigidos pelas nações asiáticas incluem a segurança de civis, a cessação imediata do conflito e um acordo entre os países por meio da ONU.

“A soberania, a integridade territorial, a independência nacional e a segurança do Irã e dos Estados do Golfo devem ser preservadas”, continua o comunicado.

Na última semana, Trump afirmou que os EUA estariam em negociações com Teerã, o que foi negado posteriormente pelo Ministério de Relações Exteriores iraniano. O Paquistão atua como um mediador entre os dois países, tendo entregado as 15 exigências para o fim da guerra feitas por Washington.

O conflito entre Estados Unidos e Irã chega se aproxima de um mês de duração. A guerra se alastrou por países como Líbano, Kuwait, Qatar e Emirados Árabes Unidos.