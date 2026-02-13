Câmeras flagram momento que homem furta restaurante na rua do Lazer, em Pirenópolis

Registro circulou em grupos de WhatsApp da região, acompanhado de mensagens que apontavam que o homem ainda teria tentado arrebentar uma das câmeras

Samuel Samuel Leão -
Ladrão furta restaurante em Pirenópolis rua do Lazer
Ladrão furta restaurante em Pirenópolis, na rua do Lazer. (Foto: Reprodução)

Um restaurante, situado na rua do Lazer, via exclusiva de restaurantes de alto padrão em Pirenópolis, foi furtado por um homem que adentrou o imóvel e foi flagrado por câmeras de segurança.

O Portal 6 teve acesso às imagens, que mostram o momento que o suspeito pratica o crime, que teria ocorrido de terça (10) para quarta-feira (11).

O registro circulou em grupos de WhatsApp da região, acompanhado de mensagens que apontavam que o homem ainda teria tentado arrebentar uma das câmeras de segurança.

A tentativa também foi captada em vídeo, assim como a saída dele levando itens não identificados nas mãos. Ainda foi apontado que ele estava bem-vestido.

O ocorrido levantou um alerta entre empresários e comerciantes da região, com o intuito de localizar o suspeito e evitar maiores prejuízos para a comunidade.

A reportagem tentou contato com o estabelecimento, que teria sido identificado como o restaurante Barroco, mas não conseguiu retorno até o momento. O espaço segue aberto.

 

 

Samuel

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

