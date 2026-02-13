Câmeras flagram momento que homem furta restaurante na rua do Lazer, em Pirenópolis
Registro circulou em grupos de WhatsApp da região, acompanhado de mensagens que apontavam que o homem ainda teria tentado arrebentar uma das câmeras
Um restaurante, situado na rua do Lazer, via exclusiva de restaurantes de alto padrão em Pirenópolis, foi furtado por um homem que adentrou o imóvel e foi flagrado por câmeras de segurança.
O Portal 6 teve acesso às imagens, que mostram o momento que o suspeito pratica o crime, que teria ocorrido de terça (10) para quarta-feira (11).
O registro circulou em grupos de WhatsApp da região, acompanhado de mensagens que apontavam que o homem ainda teria tentado arrebentar uma das câmeras de segurança.
A tentativa também foi captada em vídeo, assim como a saída dele levando itens não identificados nas mãos. Ainda foi apontado que ele estava bem-vestido.
O ocorrido levantou um alerta entre empresários e comerciantes da região, com o intuito de localizar o suspeito e evitar maiores prejuízos para a comunidade.
A reportagem tentou contato com o estabelecimento, que teria sido identificado como o restaurante Barroco, mas não conseguiu retorno até o momento. O espaço segue aberto.
