A estratégia ousada da Alemanha para enfrentar o principal problema da energia renovável

Em meio aos desafios da transição energética, uma solução ousada começa a surgir sobre as águas de um lago no sul da Alemanha.

Gabriel Dias - 14 de fevereiro de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube)

A Alemanha está enfrentando um problema característico das grandes potências atualmente: o desafio da transição energética, que busca espaços para utilizar fontes renováveis de energia.

Esse desafio está relacionado à infraestrutura, aos investimentos e, principalmente, à falta de espaço disponível para a instalação de painéis solares em terras agrícolas ou áreas florestais, que ainda representam a opção mais viável.

Diante desse cenário, a Alemanha optou por um caminho criativo — e ousado — para instalar esses painéis: a implantação de painéis solares flutuantes em lagos artificiais degradados, aproveitando espaços que antes não eram utilizados.

O projeto começou na pedreira de Starnberg, na Baviera, no sul da Alemanha, onde um lago foi transformado em um parque solar.

A tecnologia utiliza painéis solares que ficam em pé e flutuam na água, em vez de ficarem deitados no chão, formando pequenas estruturas sobre o lago para gerar energia.

O principal benefício é o uso estratégico do espaço, que não compete com a agricultura nem degrada florestas locais, preservando os ambientes locais.

Esse tipo de projeto de energia solar flutuante já está sendo explorado em outros locais e pode evoluir para instalações maiores, inclusive sistemas verticais pioneiros no mundo.

