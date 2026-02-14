Acidente com motorista de aplicativo deixa jovem ferido na madrugada em Anápolis

Samu foi acionado e encaminhou vítima ao Heana, para receber atendimento médico

Augusto Araújo - 14 de fevereiro de 2026

Carro perdeu o controle e avançou em canteiro na Avenida 10, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou um jovem, de 21 anos, ferido na madrugada deste sábado (14), em Anápolis. A colisão aconteceu em um cruzamento no bairro Jardim Progresso, na Avenida 10.

A batida ocorreu quando um dos veículos, identificado como uma Vectra, teria avançado a sinalização de parada obrigatória, atingindo um Voyage de um motorista de aplicativo, que seguia regularmente pela avenida.

Com o impacto, o condutor do Voyage perdeu o controle da direção e acabou atravessando o canteiro central, parando no lado oposto da pista.

Já o jovem, que ocupava o Vectra, foi encontrado consciente, caído próximo à via, e relatava dores nas costas e nos braços.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou socorro no local e encaminhou a vítima para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde passou por avaliação médica.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!