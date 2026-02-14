Homem é morto a tiros em rua de Goiânia e caso intriga polícia

Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas encontraram a vítima já sem sinais vitais

Augusto Araújo - 14 de fevereiro de 2026

Homem foi baleado no Parque Santa Cruz, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um homem, de 34 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (14) após ser baleado em via pública no Parque Santa Cruz, em Goiânia.

Testemunhas encontraram a vítima, identificada como Jhonathans dos Santos Camilo, caída na calçada após ouvirem disparos de arma de fogo.

Assim, acionaram a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que compareceram ao local.

Porém homem apresentava perfurações provocadas por tiros na região da cabeça e as equipes puderam apenas confirmar o óbito.

A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica. Até as últimas atualizações, ninguém foi identificado ou preso.

O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!