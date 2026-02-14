Homem é morto a tiros em rua de Goiânia e caso intriga polícia
Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas encontraram a vítima já sem sinais vitais
Um homem, de 34 anos, foi encontrado morto na madrugada deste sábado (14) após ser baleado em via pública no Parque Santa Cruz, em Goiânia.
Testemunhas encontraram a vítima, identificada como Jhonathans dos Santos Camilo, caída na calçada após ouvirem disparos de arma de fogo.
Assim, acionaram a Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que compareceram ao local.
Porém homem apresentava perfurações provocadas por tiros na região da cabeça e as equipes puderam apenas confirmar o óbito.
A área foi isolada para os trabalhos da Polícia Civil (PC) e da Polícia Científica. Até as últimas atualizações, ninguém foi identificado ou preso.
O caso segue sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios.
