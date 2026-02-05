Identificado homem morto a tiros dentro de borracharia em Anápolis

Augusto Araújo - 05 de fevereiro de 2026

Vítima foi identificada como Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos. (Foto: Reprodução/Anápolis Notícias)

Um homem foi morto a tiros na tarde desta quinta-feira (05) na Avenida Pedro Ludovico, em Anápolis. Ele foi identificado como Marcelino Bueno Júnior, de 40 anos.

O crime aconteceu dentro de uma borracharia localizada na Vila São Joaquim. Até o momento, não há detalhes sobre a motivação ou autoria do homicídio.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado, mas os socorristas apenas puderam confirmar a morte da vítima no local.

Equipes das forças de segurança compareceram à área, que foi isolada para os trabalhos iniciais de perícia.

O caso segue sob investigação, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das apurações.

