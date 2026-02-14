Mulher é condenada a quase R$ 4 mil de multa após ser flagrada por imagens de satélite cometendo infração

Fiscalização ambiental usou imagens de satélite para localizar supressão de vegetação em área protegida e confirmar o dano em campo

Gustavo de Souza - 14 de fevereiro de 2026

(Imagem: Colagem)

Uma arrendatária de um sítio, de 30 anos, recebeu multa por degradação ambiental. O caso ocorreu em Tupi Paulista, em São Paulo, e as autoridades identificaram a infratora por meio de imagens registradas por satélite.

Segundo a Polícia Ambiental, o monitoramento remoto constatou retirada de vegetação em diferentes estágios dentro de Área de Proteção Permanente (APP). Contudo, a partir dessas imagens, equipes foram ao local, conferiram as áreas e formalizaram as autuações.

Satélite indicou desmate em APP e retirada de vegetação para obras

Uma das infrações ocorreu depois que a arrendatária retirou vegetação em estágio inicial para reformar uma ponte e construir uma casa de máquinas destinada à instalação de bomba de sucção para irrigação.

Conforme as autoridades, as imagens de satélite permitiram identificar a retirada da borda de vegetação nativa com uso de maquinário agrícola, com material lenhoso enterrado. Parte do dano ocorreu na zona de amortecimento do Parque Estadual do Rio Aguapeí.

Além disso, em outra área apontada pelo monitoramento, a Polícia Ambiental informou que houve retirada de vegetação gramínea durante a reforma de ponte dentro de APP e da zona de amortecimento, com a construção de duas casas de máquina no local.

Quatro autuações e encaminhamento por crime ambiental

Após vistoria, a Polícia Ambiental aplicou quatro Autos de Infração Ambiental contra a mulher, somando R$ 3.990,45. A penalidade foi por desmatamento em área ambiental sem autorização do órgão competente, conforme relataram os agentes.

A ocorrência será apresentada por ofício à Delegacia de Polícia Civil local por crime ambiental, com base nos artigos 48 e 50 da Lei Federal 9.605/98. A mulher também responderá criminalmente.

Outro caso semelhante, também identificado com apoio de imagens de satélite, foi registrado em Salmourão, também em São Paulo.

Um homem de 55 anos recebeu multa de R$ 1.595 depois que suprimiu 0,29 hectare de vegetação em estágio inicial e afirmou que realizou a “limpeza” para formar pastagem para o gado.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!