Rede de supermercado é vendida e para grupo que tem mais de 20 mil funcionários

Aquisição reforça estratégia de crescimento do grupo, que já é o sétimo maior supermercadista do país e segue expandindo presença regional

Rede de supermercado é vendida
(Foto: Reprodução/Pexels)

O varejo brasileiro vive uma fase em que tamanho, logística e capilaridade valem tanto quanto preço na gôndola. Em um mercado cada vez mais competitivo, crescer deixou de ser apenas abrir novas unidades do zero, muitas vezes, o caminho mais rápido é comprar operações já estruturadas, com lojas rodando, equipe formada e clientes fidelizados.

E foi exatamente esse tipo de movimento que marcou mais uma negociação do setor.

Uma rede de supermercados foi vendida para um grupo que já soma mais de 20 mil funcionários e vem ampliando sua presença no Sul do Brasil.

A operação envolve sete lojas e um centro de distribuição em Santa Catarina, fortalecendo a estrutura do comprador e aumentando sua atuação no estado.

Além das lojas, o centro de distribuição é um dos postos-chaves da aquisição. Na prática, ele ajuda a garantir abastecimento, ritmo de reposição e capacidade de atender unidades com mais eficiência  algo decisivo em um setor onde ruptura de estoque e atraso logístico custam caro.

Outro impacto direto é sobre a força de trabalho: a compra acrescenta cerca de 500 trabalhadores ao quadro do grupo, que já conta com mais de 22 mil colaboradores em suas operações.

Atualmente, o Grupo Pereira é o sétimo maior grupo supermercadista do Brasil. No Rio Grande do Sul, a empresa mantém quatro filiais do Fort Atacadista.

Em 2025, a rede inaugurou duas novas unidades no estado e já planeja a abertura de mais lojas em cidades gaúchas ao longo de 2026.

Além disso, o grupo mantém filiais do Fort Atacadista e dos supermercados Comper em Santa Catarina, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, ampliando sua presença em diferentes regiões do país.

Esse tipo de movimento reforça uma tendência clara: grupos maiores buscam ganhar escala e competitividade ao incorporar redes regionais.

Para o consumidor, a mudança pode significar ajustes na operação, padronização de serviços e novas estratégias de preço e promoções.

Para o mercado, a compra sinaliza fortalecimento do setor supermercadista e expansão estruturada, com empresas apostando em logística e distribuição para sustentar crescimento contínuo.

