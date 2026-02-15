Colocar bolinhas de papel alumínio dentro da gaveta: por que é recomendado e para que serve

Truque caseiro popular promete ajudar contra odores, umidade e até insetos, mas funciona melhor como complemento à limpeza e organização

Layne Brito - 15 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Na internet, alguns hábitos domésticos ganham fama como se fossem soluções mágicas: baratos, rápidos e simples demais para dar errado. De tempos em tempos, um deles volta a circular e muita gente corre para testar em casa.

A vez do momento envolve um item comum na cozinha: o papel alumínio. A recomendação é direta: fazer bolinhas com o material e colocar dentro de gavetas e armários.

A prática é conhecida como um truque para deixar gavetas mais agradáveis no dia a dia, principalmente em locais onde roupas, panos e objetos ficam guardados por muito tempo.

Embora não seja uma solução definitiva, pode funcionar como reforço simples de cuidado doméstico.

Qual a finalidade de colocar bolas de papel alumínio nas gavetas?

A principal finalidade é preventiva e complementar. O papel alumínio não absorve água nem odores com facilidade. Quando colocado limpo e bem compactado dentro da gaveta, ele pode:

Ajudar a reduzir a sensação de umidade em ambientes levemente abafados;

Diminuir o cheiro de guardado quando aliado à limpeza regular;

Servir como reforço simples no controle de insetos, já que o brilho metálico pode incomodar alguns pequenos visitantes.

É importante destacar que o efeito é discreto e funciona melhor quando a gaveta já está limpa e seca.

Como usar corretamente

Para aplicar o truque da forma mais segura:

Utilize papel alumínio novo e limpo;

Amasse até formar bolinhas firmes, do tamanho aproximado de uma moeda grande;

Coloque duas ou três bolinhas nos cantos da gaveta;

Evite contato direto com tecidos muito delicados;

Troque o alumínio a cada 30 a 60 dias, ou antes, se houver umidade.

Antes da aplicação, o ideal é limpar a gaveta e garantir que esteja completamente seca.

O papel alumínio não elimina mofo, não substitui desumidificadores e não resolve infestação de insetos. Se houver infiltração, cheiro forte persistente ou presença frequente de pragas, o problema pode estar na ventilação ou na umidade do móvel.

O truque funciona melhor como complemento à higiene e organização do ambiente.

