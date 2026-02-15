Jovem se entrega e confessa ter matado e queimado corpo de funcionário de pamonharia em Goiânia

Nilson Evangelista estava desaparecido há uma semana e corpo estaria em área de mata na saída para Aragoiânia

Samuel Leão - 15 de fevereiro de 2026

Jovem confessou crime e alegou ter incendiado o corpo. (Foto: Reprodução/Uai Notícias)

Um mistério que se arrastava desde o último sábado (07) ganhou um desfecho macabro em Goiânia. Gabriel Jacinto, de 23 anos, procurou a Polícia Civil (PC) para confessar que matou Nilson Evangelista Gonçalves, de 54 anos, funcionário de uma pamonharia da capital que estava desaparecido. O corpo, segundo o autor, foi queimado e desovado em uma região de mata.

Desde as primeiras horas desta semana, equipes policiais realizam buscas intensas no Residencial Itaipú, próximo à GO-040, na saída para Aragoiânia. O objetivo é localizar os restos mortais da vítima, que ainda não foram encontrados devido à complexidade do terreno e ao fato de o corpo ter sido carbonizado, conforme o relato do suspeito.

Em entrevista, concedida ao Portal Uai Notícias, Gabriel não demonstrou arrependimento e afirmou que agiu por vingança. Segundo ele, Nilson teria abusado sexualmente de um irmão do suspeito. Gabriel detalhou ainda que não agiu sozinho: contou com a ajuda de dois conhecidos para abordar a vítima no portão de casa e praticar o homicídio. No dia seguinte ao crime, o grupo teria retornado para mover o corpo e atear fogo.

O desaparecimento de Nilson já vinha sendo investigado com tons de perplexidade. No dia 07, o irmão da vítima o viu chegar do trabalho e entrar em casa, logo em frente a uma igreja onde ocorria um evento. Pouco mais de 20 minutos depois, ao sair do culto, o familiar encontrou o portão aberto, as luzes acesas, a motocicleta de Nilson com a chave na ignição dentro da cozinha e, o detalhe mais intrigante: pamonhas ainda mornas sobre a mesa.

Nilson era descrito por familiares como um homem extremamente saudável, religioso, que não bebia nem fumava e não possuía inimigos conhecidos.

A Delegacia de Investigação de Homicídios (DIH) assumiu o caso e trabalha agora para identificar os outros dois envolvidos mencionados por Gabriel. O autor confesso permanece à disposição da Justiça enquanto as buscas na área de mata continuam.

