Jovens deixam Comepe, em Anápolis, após passar mal por conta de calor “insuportável”

Participantes dizem que havia aparelhos de ar-condicionado, mas que eles não funcionavam de forma adequada em meio à aglomeração

Natália Sezil - 15 de fevereiro de 2026

Jovens relatam ter passado mal durante Comepe por conta de aglomeração e calor. (Foto: Reprodução)

Jovens de Anápolis denunciam ter ido embora do Congresso de Mocidades Evangélicas Pentecostais (Comepe), realizado pela igreja Assembleia de Deus, por conta do calor extremo.

O evento começou neste sábado (14) e segue até terça-feira (17). Os problemas foram notados neste domingo (15), que marca a segunda noite do encontro.

Participantes relatam que várias pessoas estavam passando mal durante a programação por conta do calor “insuportável” – sofrendo com problemas de pressão e precisando de atendimento médico.

Dois fatores agravariam a situação: a aglomeração de pessoas, muitas delas em pé, e o funcionamento inadequado dos ares-condicionados.

“Tinha ar-condicionado, mas não dava nem para sentir o vento”, relatou um dos jovens, que não quis se identificar. “Estava muito quente. Falamos ‘vamos embora, porque se continuarmos aqui vamos passar mal’. Uma das nossas amigas não aguentou”.

Já consolidado em Anápolis, o Comepe realiza a 61ª edição, contando com apresentações musicais, momentos de pregação e de louvor.

Diante dos relatos, o Portal 6 procurou a organização do congresso, mas não houve retorno até o fechamento desta reportagem. O espaço segue aberto.

