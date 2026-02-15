Mulher é atingida por tiro no olho no Carnaval de Salvador

Tiros foram disparados após encontro de grupos criminosos depois da passagem de um bloco carnavalesco

Folhapress - 15 de fevereiro de 2026

Carnaval em Salvador. (Foto: Captura via Youtube/TVE Bahia)

Uma mulher foi baleada no olho e um homem recebeu um trio de raspão no pescoço na noite deste sábado (14) no circuito do Campo Grande, no Carnaval de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os tiros foram disparados após encontro de grupos criminosos depois da passagem de um bloco carnavalesco.

Dois suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado e estão fora de perigo. Seus nomes não foram divulgados.

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil. O policiamento foi intensificado na região.

“A gente já tem uma linha de investigação. As imagens já foram capturadas com as equipes trabalhando a noite toda nisso. Esse fato é objeto de prioridade nossa”, afirmou o secretário estadual e Segurança Pública, Marcelo Werner.

Na quinta-feira (12), um homem foi baleado durante uma confusão em um bloco também no circuito do Campo Grande, na altura do forte São Pedro.

Ao todo, cerca de cinco milhões de pessoas atravessaram os 54 portais de acesso aos circuitos do Carnaval de Salvador entre quinta-feira (12) e sábado (14).