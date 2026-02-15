Mulher é atingida por tiro no olho no Carnaval de Salvador

Tiros foram disparados após encontro de grupos criminosos depois da passagem de um bloco carnavalesco

Folhapress Folhapress -
Mulher é atingida por tiro no olho no Carnaval de Salvador
Carnaval em Salvador. (Foto: Captura via Youtube/TVE Bahia)

Uma mulher foi baleada no olho e um homem recebeu um trio de raspão no pescoço na noite deste sábado (14) no circuito do Campo Grande, no Carnaval de Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, os tiros foram disparados após encontro de grupos criminosos depois da passagem de um bloco carnavalesco.

Dois suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados pelos militares. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral do Estado e estão fora de perigo. Seus nomes não foram divulgados.

Leia também

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil. O policiamento foi intensificado na região.

“A gente já tem uma linha de investigação. As imagens já foram capturadas com as equipes trabalhando a noite toda nisso. Esse fato é objeto de prioridade nossa”, afirmou o secretário estadual e Segurança Pública, Marcelo Werner.

Na quinta-feira (12), um homem foi baleado durante uma confusão em um bloco também no circuito do Campo Grande, na altura do forte São Pedro.

Ao todo, cerca de cinco milhões de pessoas atravessaram os 54 portais de acesso aos circuitos do Carnaval de Salvador entre quinta-feira (12) e sábado (14).

Folhapress

Folhapress

Maior agência de notícias do Brasil. Pertence ao Grupo Folha.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.