Viatura da PM pega fogo em avenida de Trindade e fica completamente destruída

Militares perceberam forte cheiro de combustível e um rastro na pista antes das chamas tomarem o veículo

Isabella Valverde Isabella Valverde -
Apesar do susto e da intensidade do incêndio, ninguém ficou ferido. (Foto: Reprodução)

Uma viatura da Polícia Militar (PM) pegou fogo e foi completamente destruída na madrugada deste domingo (15), na Avenida Major Manoel Alves, no Setor Central de Trindade.

O incêndio chamou a atenção de quem passava pelo local, já que as chamas se espalharam rapidamente e tomaram a parte dianteira do veículo em poucos minutos.

O Portal 6 apurou que os policiais que estavam na viatura seguiam em deslocamento após o término do serviço, quando perceberam um forte cheiro de combustível. Pouco depois, notaram também um rastro na pista, o que fez com que parassem imediatamente para verificar o que estava acontecendo.

Foi nesse momento que o fogo começou na parte da frente e se alastrou com rapidez. Os militares chegaram a tentar conter as chamas com os meios disponíveis, mas não conseguiram evitar que o incêndio ganhasse força.

A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros foi acionado, encontrando o veículo já em chamas, com o fogo avançando para o interior. Após o combate e o rescaldo, foi constatada a perda total da viatura.

Imagens de monitoramento do município indicaram que o veículo já apresentava vazamento de combustível antes do início do fogo.

Apesar do susto e da intensidade do incêndio, ninguém ficou ferido.

Jornalista formada pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, com passagens por veículos como a TV Anhanguera, afiliada da TV Globo no estado. É editora do Portal 6 e especialista em SEO e mídias sociais, atuando na integração entre jornalismo de qualidade e estratégias digitais para ampliar o alcance e o engajamento das notícias.

