Viatura da PM pega fogo em avenida de Trindade e fica completamente destruída
Militares perceberam forte cheiro de combustível e um rastro na pista antes das chamas tomarem o veículo
Uma viatura da Polícia Militar (PM) pegou fogo e foi completamente destruída na madrugada deste domingo (15), na Avenida Major Manoel Alves, no Setor Central de Trindade.
O incêndio chamou a atenção de quem passava pelo local, já que as chamas se espalharam rapidamente e tomaram a parte dianteira do veículo em poucos minutos.
O Portal 6 apurou que os policiais que estavam na viatura seguiam em deslocamento após o término do serviço, quando perceberam um forte cheiro de combustível. Pouco depois, notaram também um rastro na pista, o que fez com que parassem imediatamente para verificar o que estava acontecendo.
Foi nesse momento que o fogo começou na parte da frente e se alastrou com rapidez. Os militares chegaram a tentar conter as chamas com os meios disponíveis, mas não conseguiram evitar que o incêndio ganhasse força.
A área foi isolada e o Corpo de Bombeiros foi acionado, encontrando o veículo já em chamas, com o fogo avançando para o interior. Após o combate e o rescaldo, foi constatada a perda total da viatura.
Imagens de monitoramento do município indicaram que o veículo já apresentava vazamento de combustível antes do início do fogo.
Apesar do susto e da intensidade do incêndio, ninguém ficou ferido.
SUSTO GRANDE ❗️ Viatura da PM pega fogo em avenida de Trindade e fica completamente destruída
Leia: https://t.co/VbxMezExY5 pic.twitter.com/kt8BLKvC3h
— Portal 6 (@portal6noticias) February 15, 2026
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!