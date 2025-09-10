Centro de Goiânia amanhece tomado por fumaça após incêndio em lojas

Fogo começou em uma loja de colchões e se espalhou para outra de bolsas, segundo o Corpo de Bombeiros

Da Redação - 10 de setembro de 2025

(Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um incêndio atingiu duas lojas na manhã desta quarta-feira (10) na Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma loja de colchões, na esquina com a Rua 6, e se espalhou rapidamente para uma loja de bolsas ao lado.

Imagens exibidas pela TV Anhanguera mostraram a dimensão da fumaça que tomou conta da região e chamou a atenção de motoristas e pedestres logo nas primeiras horas do dia.

A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) informou que a Avenida Anhanguera está parcialmente interditada, no trecho entre a Avenida Goiás e a Rua 6.

No sentido Praça da Bíblia, os veículos estão sendo desviados para a Avenida Tocantins. Já no sentido Campinas, o fluxo permanece liberado, mas há bloqueio na Rua 6 com a Anhanguera.

O Corpo de Bombeiros afirmou em nota que foi acionado às 04h34 e segue no local com equipes que realizam o combate às chamas e o trabalho de rescaldo.

A Polícia Militar (PM) também auxilia no isolamento da área e no controle do tráfego. Até o momento, não há registro de feridos.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia.