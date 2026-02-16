Função escondida do controle ajuda a limpar o ar-condicionado

Recurso presente em modelos mais modernos elimina umidade interna, evita mofo e reduz odores sem precisar desmontar o aparelho

Magno Oliver - 16 de fevereiro de 2026

(Foto: Bruno Peres/Agência Brasil)

Em dias de calor intenso, o ar-condicionado vira praticamente um membro da família. Fica ligado por horas, às vezes o dia inteiro, garantindo conforto dentro de casa. Mas o que muita gente não percebe é que, enquanto refresca o ambiente, o aparelho também acumula umidade nas partes internas — cenário ideal para mofo, bactérias e aquele cheiro desagradável ao ligar.

O que poucos usuários sabem é que existe uma função no próprio controle remoto capaz de ajudar na higienização interna do equipamento. Sem desmontar peças, sem produtos químicos e sem assistência técnica.

Trata-se da função de autolimpeza, presente em diversos modelos split mais recentes, especialmente nos aparelhos inverter.

Dependendo da marca, ela pode aparecer no controle como “Func”, “Clean”, “Self Clean” ou até representada por um ícone de ar-condicionado com setas ao redor.

Ao ativar essa opção e confirmar no botão “Set”, o aparelho passa a agir de forma automática sempre que é desligado.

Mesmo após o fim do uso, ele continua funcionando por cerca de 30 minutos. Nesse período, o sistema trabalha para eliminar a umidade acumulada na serpentina e em outras partes internas.

Essa etapa é essencial porque, durante o funcionamento normal, o ar-condicionado condensa a umidade presente no ar. Se essa água não for devidamente eliminada, cria-se um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos.

É justamente aí que a autolimpeza faz diferença. Ao manter o interior seco, ela ajuda a prevenir:

– Mau cheiro ao ligar o aparelho;

– Formação de mofo;

– Acúmulo de bactérias que comprometem a qualidade do ar.

O processo de ativação é simples: ao pressionar o botão de função, surgem ícones no visor do controle.

Basta selecionar o símbolo correspondente à autolimpeza e confirmar. A partir daí, o equipamento executa a secagem interna automaticamente sempre que for desligado.

Especialistas recomendam manter essa função ativada principalmente quando o ar-condicionado é usado diariamente, em ambientes úmidos ou quando o aparelho passa longos períodos desligado entre um uso e outro.

Embora não substitua a manutenção periódica e a limpeza profissional, o recurso funciona como uma camada extra de cuidado.

Para quem busca praticidade e quer aumentar a durabilidade do equipamento, explorar essa função pouco conhecida pode ser um passo simples — e eficiente — para manter o ar mais limpo dentro de casa.

