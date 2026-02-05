Como transformar garrafa PET em um mini ar-condicionado e se livrar do calorão

Solução criativa usa itens simples e princípios básicos da física para aliviar o calor em ambientes pequenos sem gastar quase nada

transformar garrafa PET em um mini ar-condicionado
(Imagem: Ilustração/IA)

Com as altas temperaturas e a conta de energia cada vez mais pesada, muita gente tem buscado alternativas para amenizar o calor dentro de casa.

Uma delas chama atenção pela simplicidade: transformar uma garrafa PET em um mini ar-condicionado caseiro, usando criatividade e conceitos básicos de ventilação.

A proposta não é substituir um ar-condicionado tradicional, mas reduzir a sensação térmica e trazer alívio imediato, especialmente em cômodos pequenos ou em pontos específicos da casa.

Como funciona o mini ar-condicionado com garrafa PET

O método mais comum utiliza garrafas PET congeladas posicionadas próximas a um ventilador.

Quando o ar passa pela superfície gelada da garrafa, ele chega mais frio ao ambiente, criando uma sensação térmica mais agradável.

O efeito acontece porque o gelo absorve parte do calor do ar ao redor, resfriando o fluxo que é espalhado pelo ventilador. É um truque simples, mas eficiente para momentos de calor intenso.

O que você vai precisar

  • 1 ou mais garrafas PET
  • Água
  • Freezer
  • Ventilador
  • Uma bacia ou recipiente para evitar água no chão

Passo a passo

  1. Encha a garrafa PET com água, deixando um pequeno espaço vazio para evitar que estoure ao congelar.
  2. Leve ao freezer até congelar completamente.
  3. Coloque a garrafa congelada em frente ou atrás do ventilador.
  4. Posicione uma bacia embaixo para recolher a água do degelo.
  5. Ligue o ventilador e aproveite o vento mais fresco.

Para manter o efeito por mais tempo, o ideal é ter duas ou três garrafas congeladas, trocando conforme o gelo derrete.

O que esperar na prática

O mini ar-condicionado de garrafa PET não resfria o ambiente inteiro, mas ajuda bastante a aliviar o calor próximo ao ventilador.

É ideal para uso durante o trabalho, na hora de dormir ou em dias muito quentes.

Além de econômico, o truque reaproveita materiais e incentiva soluções sustentáveis para o dia a dia.

