Como transformar garrafa PET em um mini ar-condicionado e se livrar do calorão
Solução criativa usa itens simples e princípios básicos da física para aliviar o calor em ambientes pequenos sem gastar quase nada
Com as altas temperaturas e a conta de energia cada vez mais pesada, muita gente tem buscado alternativas para amenizar o calor dentro de casa.
Uma delas chama atenção pela simplicidade: transformar uma garrafa PET em um mini ar-condicionado caseiro, usando criatividade e conceitos básicos de ventilação.
A proposta não é substituir um ar-condicionado tradicional, mas reduzir a sensação térmica e trazer alívio imediato, especialmente em cômodos pequenos ou em pontos específicos da casa.
Como funciona o mini ar-condicionado com garrafa PET
O método mais comum utiliza garrafas PET congeladas posicionadas próximas a um ventilador.
Quando o ar passa pela superfície gelada da garrafa, ele chega mais frio ao ambiente, criando uma sensação térmica mais agradável.
O efeito acontece porque o gelo absorve parte do calor do ar ao redor, resfriando o fluxo que é espalhado pelo ventilador. É um truque simples, mas eficiente para momentos de calor intenso.
O que você vai precisar
- 1 ou mais garrafas PET
- Água
- Freezer
- Ventilador
- Uma bacia ou recipiente para evitar água no chão
Passo a passo
- Encha a garrafa PET com água, deixando um pequeno espaço vazio para evitar que estoure ao congelar.
- Leve ao freezer até congelar completamente.
- Coloque a garrafa congelada em frente ou atrás do ventilador.
- Posicione uma bacia embaixo para recolher a água do degelo.
- Ligue o ventilador e aproveite o vento mais fresco.
Para manter o efeito por mais tempo, o ideal é ter duas ou três garrafas congeladas, trocando conforme o gelo derrete.
O que esperar na prática
O mini ar-condicionado de garrafa PET não resfria o ambiente inteiro, mas ajuda bastante a aliviar o calor próximo ao ventilador.
É ideal para uso durante o trabalho, na hora de dormir ou em dias muito quentes.
Além de econômico, o truque reaproveita materiais e incentiva soluções sustentáveis para o dia a dia.
