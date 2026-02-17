Adolescente morre afogado em Trindade depois de sair para tirar fotos e ter lembranças da cidade
Vítima havia dito à tia que iria até a igreja antes de viajar para outro estado
Um adolescente, de 17 anos, morreu afogado no Lago Maria Monteiro, em Trindade, região Metropolitana de Goiânia, na noite desta segunda-feira (16).
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele tentava atravessar a represa junto a três amigos quando começou a apresentar dificuldades, a cerca de 50 metros da margem. O adolescente acabou submergindo, apareceu na superfície, mas voltou ao fundo do lago.
Os amigos tentaram ajudar logo ao perceber, mas sem sucesso. Chegando ao local, os militares passaram 60 minutos buscando pela vítima, também sem êxito.
Por isso, foi acionada a equipe náutica do Batalhão de Operações, Proteção Ambiental e Resposta a Desastres (Bopar), de Goiânia. As buscas submersas continuaram por mais 60 minutos antes que o adolescente fosse localizado no fundo da represa.
Ele foi identificado como Kleber Júnior Pereira Santos. De acordo com uma tia, com quem ele estaria morando há cerca de quatro meses, Kleber havia pedido para ir até a igreja, no Centro da cidade, para tirar fotos.
O objetivo do adolescente seria guardar lembranças antes de viajar para Palmas, capital do Tocantins. A notícia do afogamento chegou horas depois.
Após a localização e retirada do corpo, a vítima foi deixada aos cuidados da Polícia Militar (PM), que já se encontrava no local, para as providências legais cabíveis.
