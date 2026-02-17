Adolescente morre afogado em Trindade depois de sair para tirar fotos e ter lembranças da cidade

Vítima havia dito à tia que iria até a igreja antes de viajar para outro estado

Natália Natália Sezil -
Lago Maria Monteiro, em Trindade, onde adolescente se afogou.
Lago Maria Monteiro, em Trindade, onde adolescente se afogou. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 17 anos, morreu afogado no Lago Maria Monteiro, em Trindade, região Metropolitana de Goiânia, na noite desta segunda-feira (16).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele tentava atravessar a represa junto a três amigos quando começou a apresentar dificuldades, a cerca de 50 metros da margem. O adolescente acabou submergindo, apareceu na superfície, mas voltou ao fundo do lago.

Os amigos tentaram ajudar logo ao perceber, mas sem sucesso. Chegando ao local, os militares passaram 60 minutos buscando pela vítima, também sem êxito.

Leia também

Por isso, foi acionada a equipe náutica do Batalhão de Operações, Proteção Ambiental e Resposta a Desastres (Bopar), de Goiânia. As buscas submersas continuaram por mais 60 minutos antes que o adolescente fosse localizado no fundo da represa.

Ele foi identificado como Kleber Júnior Pereira Santos. De acordo com uma tia, com quem ele estaria morando há cerca de quatro meses, Kleber havia pedido para ir até a igreja, no Centro da cidade, para tirar fotos.

O objetivo do adolescente seria guardar lembranças antes de viajar para Palmas, capital do Tocantins. A notícia do afogamento chegou horas depois.

Após a localização e retirada do corpo, a vítima foi deixada aos cuidados da Polícia Militar (PM), que já se encontrava no local, para as providências legais cabíveis.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!

Natália

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.