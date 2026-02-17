Como limpar o ar-condicionado apertando apenas um botão no controle
Recurso escondido em muitos modelos permite eliminar a umidade interna automaticamente, ajudando a evitar mau cheiro e melhorar a qualidade do ar
No auge do calor, o ar-condicionado vira praticamente um “morador” da casa. Só que, junto com o alívio imediato, vem um problema que muita gente só percebe tarde demais: o acúmulo de umidade e sujeira dentro do aparelho, que pode causar aquele cheiro desagradável, sensação de ar “pesado” e até queda de desempenho.
A boa notícia é que muitos modelos modernos já trazem uma função de autolimpeza e o melhor: ela pode ser ativada com um único comando no controle remoto, sem desmontar nada e sem usar produtos químicos.
O botão que “limpa” por você
Em vários aparelhos (principalmente splits mais novos e modelos inverter), existe um recurso que, ao ser ativado, faz o ar-condicionado continuar funcionando por um tempo depois de desligado.
O objetivo é simples: secar por dentro, eliminando a umidade que fica acumulada nas partes internas.
Essa secagem reduz o ambiente favorável para:
- mau cheiro ao ligar o aparelho
- formação de mofo
- proliferação de bactérias no interior do equipamento
Passo a passo: como ativar no controle remoto
O nome varia conforme a marca, mas o caminho costuma ser parecido:
- Procure o botão de função, que pode aparecer como “Func”.
- Ao selecionar, surgem ícones no visor do controle.
- Escolha o ícone que geralmente mostra um ar-condicionado com setas ao redor (indicando circulação/limpeza).
- Confirme em “Set” (ou equivalente, dependendo do modelo).
Pronto: quando você desligar o ar, ele deve trabalhar automaticamente por cerca de 30 minutos, fazendo a secagem interna.
Quando vale mais a pena usar
A recomendação mais prática é deixar a função sempre ativada, especialmente se:
- o ar-condicionado é usado todos os dias
- o ambiente é úmido
- o aparelho fica muito tempo parado entre um uso e outro
Importante: isso não substitui a limpeza do filtro
A autolimpeza ajuda muito na parte interna, mas não faz milagre. Para manter o aparelho eficiente e o ar mais agradável, ainda é essencial:
- limpar os filtros com frequência
- fazer manutenção periódica (principalmente se houver odor persistente, alergias ou queda forte na refrigeração)
No fim das contas, aquele botão quase ignorado no controle pode fazer toda a diferença na durabilidade do aparelho e na qualidade do ar dentro de casa.
Com um simples ajuste na rotina de uso, é possível evitar odores desagradáveis, reduzir a umidade interna e manter o ar-condicionado funcionando melhor por mais tempo.
Pequenas ações, quando feitas com frequência, ajudam a economizar em manutenção e garantem mais conforto especialmente nos dias em que o calor não dá trégua.
