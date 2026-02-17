Como limpar o ar-condicionado apertando apenas um botão no controle

Recurso escondido em muitos modelos permite eliminar a umidade interna automaticamente, ajudando a evitar mau cheiro e melhorar a qualidade do ar

Layne Brito - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

No auge do calor, o ar-condicionado vira praticamente um “morador” da casa. Só que, junto com o alívio imediato, vem um problema que muita gente só percebe tarde demais: o acúmulo de umidade e sujeira dentro do aparelho, que pode causar aquele cheiro desagradável, sensação de ar “pesado” e até queda de desempenho.

A boa notícia é que muitos modelos modernos já trazem uma função de autolimpeza e o melhor: ela pode ser ativada com um único comando no controle remoto, sem desmontar nada e sem usar produtos químicos.

O botão que “limpa” por você

Em vários aparelhos (principalmente splits mais novos e modelos inverter), existe um recurso que, ao ser ativado, faz o ar-condicionado continuar funcionando por um tempo depois de desligado.

O objetivo é simples: secar por dentro, eliminando a umidade que fica acumulada nas partes internas.

Essa secagem reduz o ambiente favorável para:

mau cheiro ao ligar o aparelho

formação de mofo

proliferação de bactérias no interior do equipamento

Passo a passo: como ativar no controle remoto

O nome varia conforme a marca, mas o caminho costuma ser parecido:

Procure o botão de função, que pode aparecer como “Func”. Ao selecionar, surgem ícones no visor do controle. Escolha o ícone que geralmente mostra um ar-condicionado com setas ao redor (indicando circulação/limpeza). Confirme em “Set” (ou equivalente, dependendo do modelo).

Pronto: quando você desligar o ar, ele deve trabalhar automaticamente por cerca de 30 minutos, fazendo a secagem interna.

Quando vale mais a pena usar

A recomendação mais prática é deixar a função sempre ativada, especialmente se:

o ar-condicionado é usado todos os dias

o ambiente é úmido

o aparelho fica muito tempo parado entre um uso e outro

Importante: isso não substitui a limpeza do filtro

A autolimpeza ajuda muito na parte interna, mas não faz milagre. Para manter o aparelho eficiente e o ar mais agradável, ainda é essencial:

limpar os filtros com frequência

fazer manutenção periódica (principalmente se houver odor persistente, alergias ou queda forte na refrigeração)

No fim das contas, aquele botão quase ignorado no controle pode fazer toda a diferença na durabilidade do aparelho e na qualidade do ar dentro de casa.

Com um simples ajuste na rotina de uso, é possível evitar odores desagradáveis, reduzir a umidade interna e manter o ar-condicionado funcionando melhor por mais tempo.

Pequenas ações, quando feitas com frequência, ajudam a economizar em manutenção e garantem mais conforto especialmente nos dias em que o calor não dá trégua.

