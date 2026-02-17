Esconderijo não funciona e ladrão que invadiu loja em Anápolis é preso entre mercadorias

Suspeito foi flagrado por vigilante de shopping vizinho enquanto pulava tapume metálico durante a madrugada

Samuel Leão - 17 de fevereiro de 2026

Entrada da loja e porta entreaberta. (Foto: Reprodução)

A madrugada desta terça-feira (17) foi de movimentação policial no bairro Cidade Jardim, em Anápolis. Um homem acabou detido em flagrante após invadir uma loja de materiais de compensados localizada na Avenida Federal, em uma área bastante movimentada nas proximidades do Brasil Park Shopping.

O plano do invasor começou a dar errado quando ele foi avistado por um vigilante que trabalhava no centro de compras vizinho.

O funcionário percebeu o momento exato em que o indivíduo escalou o muro lateral do estabelecimento e pulou um tapume metálico para acessar o galpão da empresa. Ao notar a invasão, o segurança acionou imediatamente a Polícia Militar (PM).

Ao chegarem no endereço, os policiais realizaram uma verificação externa e notaram que uma das portas das docas de carga e descarga estava entreaberta, o que não era comum pelo horário.

Com a suspeita de que o crime ainda estava em andamento, os agentes iniciaram uma varredura por todo o depósito.

Durante as buscas, o suspeito foi localizado tentando se esconder, deitado entre as pilhas de materiais e mercadorias armazenadas no interior do galpão.

Ao ser descoberto, ele não ofereceu resistência e confessou espontaneamente que havia entrado no local com o objetivo de furtar objetos de valor.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado pelo crime de tentativa de furto qualificado.

