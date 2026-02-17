Não é tudo igual: descubra para que serve cada cor de esponja e aprenda a usar corretamente

Entenda para que serve cada cor de esponja e como usar corretamente para evitar contaminação cruzada, sujeira espalhada e riscos à saúde na cozinha e na limpeza da casa

Gabriel Yuri Souto - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Freepik)

Você já ficou em dúvida na prateleira do supermercado ao ver esponjas amarelas, verdes, azuis e coloridas? Pode parecer apenas estética. Porém, existe lógica por trás das cores.

Entender para que serve cada cor de esponja e aprender a usar corretamente ajuda na organização da limpeza e evita erros comuns no dia a dia.

Por que as esponjas têm cores diferentes?

As cores das esponjas não mudam a capacidade de limpeza por si só. Na prática, elas funcionam como um sistema visual de organização. Assim, cada cor pode indicar uma função específica dentro da casa.

Muitas pessoas utilizam a mesma esponja para lavar louça, limpar bancada e higienizar outras superfícies. Esse hábito aumenta o risco de contaminação cruzada.

Ou seja, microrganismos de uma área podem se espalhar para outra, inclusive para locais que entram em contato com alimentos.

Ao separar as cores por função, a rotina fica mais prática. Além disso, a limpeza se torna mais segura e eficiente.

Como usar cada cor de esponja corretamente

Não existe um padrão universal para as cores. Mesmo assim, especialistas e consumidores seguem algumas práticas comuns no dia a dia doméstico.

Cores claras ou azuis costumam ser usadas para louças e superfícies delicadas. Já esponjas verdes ou escuras são mais indicadas para sujeiras pesadas, como panelas, grelhas e superfícies resistentes.

Cores vibrantes, como vermelho, geralmente ficam reservadas para áreas de maior risco, como pias ou utensílios que tiveram contato com carnes cruas.

Algumas pessoas também separam cores por cômodo, como cozinha, banheiro e lavanderia.

O que a ciência alerta sobre o uso das esponjas

O maior risco não está na cor da esponja, mas na forma de uso e conservação. Estudos científicos mostram que esponjas de cozinha acumulam grandes quantidades de microrganismos.

Isso acontece porque o material é poroso e retém umidade e resíduos.

Mesmo após limpezas básicas, bactérias permanecem nas cavidades da esponja. Métodos de sanitização reduzem a carga bacteriana. No entanto, eles não eliminam totalmente os microrganismos acumulados com o uso contínuo.

O erro mais comum que espalha sujeira sem perceber

Um erro frequente é usar a mesma esponja para tudo. Mesmo com aparência limpa, ela pode carregar bactérias invisíveis. Dessa forma, o uso indiscriminado pode espalhar sujeira entre superfícies e alimentos.

Para evitar esse problema, reserve cores específicas para cada função. Troque a esponja com frequência, de preferência toda semana ou a cada duas semanas, conforme o uso.

Além disso, deixe secar bem entre as utilizações, pois a umidade constante favorece a proliferação de bactérias.

Outra alternativa prática é utilizar escovas ou panos que secam mais rápido. Assim, você reduz a umidade e melhora a higiene na rotina doméstica.

Entender para que serve cada cor de esponja e aprender a usar corretamente é uma medida simples que aumenta a organização, evita contaminação cruzada e melhora a limpeza da casa.

