O melhor horário para lavar roupa e economizar energia, segundo técnicos

Especialistas orientam evitar horários de pico e concentrar o uso da máquina em períodos de menor demanda elétrica para reduzir a conta de luz no fim do mês

Gabriel Yuri Souto - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Lavar roupa parece uma tarefa simples do dia a dia, mas o horário escolhido para usar a máquina pode impactar diretamente o valor da conta de energia.

Técnicos do setor elétrico apontam que utilizar eletrodomésticos fora dos horários de pico é uma das estratégias mais eficazes para economizar.

Isso ocorre porque o sistema elétrico registra maior demanda no fim da tarde e início da noite, período em que a maioria das residências utiliza vários aparelhos ao mesmo tempo.

Consequentemente, o consumo energético se concentra e a energia tende a ser mais cara em alguns modelos tarifários.

Horários de pico aumentam o consumo da máquina de lavar

De forma geral, o horário de pico costuma ocorrer entre o fim da tarde e a noite, quando há maior uso de chuveiros, televisores, ar-condicionado e eletrodomésticos.

Nesse intervalo, a rede elétrica trabalha sob maior carga, o que eleva o custo do consumo para concessionárias e, em alguns casos, para o consumidor.

Por isso, técnicos recomendam evitar lavar roupas entre aproximadamente 17h e 21h, sempre que possível. Esse período concentra a maior demanda energética nas residências brasileiras.

Melhor horário para lavar roupa e economizar energia

Especialistas indicam que os melhores horários são:

Manhã (antes do meio-dia)

Tarde (até o fim da tarde)

Noite mais tarde (após o horário de pico)

Além disso, quem utiliza a chamada “tarifa branca” pode pagar menos ao consumir energia fora do horário de ponta, já que o sistema cobra valores diferentes conforme a faixa horária de uso.

Portanto, programar a lavagem para horários de menor demanda ajuda a reduzir o impacto do consumo na conta de luz.

Capacidade da máquina também influencia no gasto

Outro fator importante é evitar lavar poucas peças por vez. Técnicos explicam que usar a máquina sempre cheia, dentro do limite recomendado pelo fabricante, melhora a eficiência energética e reduz ciclos desnecessários.

Além disso, escolher ciclos econômicos e lavar com água fria, quando possível, diminui o gasto energético, já que o aquecimento da água costuma ser uma das funções que mais consomem eletricidade.

Hábitos simples que reduzem a conta de luz

Pequenas mudanças de rotina fazem diferença no consumo mensal. Por exemplo, acumular roupas para lavar de uma vez, evitar o uso simultâneo de vários eletrodomésticos e aproveitar horários fora do pico são práticas recomendadas.

Assim, ao organizar o uso da máquina de lavar em horários estratégicos, o consumidor consegue economizar energia sem comprometer a rotina doméstica, mantendo eficiência e controle nos gastos de casa.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!