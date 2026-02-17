O que aconteceu com o YouTube? Plataforma está fora do ar

Falha foi percebida por usuários no Brasil e em outros países. Ainda não há versão oficial sobre o problema

Danilo Boaventura - 17 de fevereiro de 2026

Plataforma apresenta problema em todas as telas. (Foto: IA Manus, por Portal 6)

O YouTube, uma das maiores plataformas de vídeo do mundo, apresenta instabilidade e está fora do ar para diversos usuários na noite desta terça-feira (17).

As falhas foram notadas em várias partes do Brasil e em outros países, gerando uma onda de reclamações nas redes sociais.

A dificuldade de acesso impede que os usuários assistam a vídeos, façam transmissões ao vivo ou simplesmente naveguem pela plataforma, afetando tanto o público geral quanto os criadores de conteúdo que utilizam o serviço para trabalho.

Segundo o site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online, os problemas no YouTube começaram por volta das 21h30, com um pico de mais de 43 mil queixas registradas às 22h30.

Majoritariamente, os relatos apontam para problemas no aplicativo móvel, mas também há registros de dificuldades no acesso via desktop e também em smartvs.

A dimensão da falha indica um problema generalizado nos servidores da plataforma, embora a causa específica ainda não tenha sido divulgada oficialmente pelo Google, empresa controladora do YouTube.

Até o momento, o YouTube se manifestou por meio de seu perfil oficial no X (antigo Twitter), informando que está ciente dos problemas e que suas equipes trabalhampara solucioná-los o mais rápido possível.

A empresa afirmou que o problema foi corrigido por volta das 21h30, mas novos relatos de instabilidade continuam a surgir.

A expectativa é que o serviço seja normalizado em breve, mas enquanto isso não acontece, milhões de usuários seguem sem acesso à plataforma de vídeos.

