Noite de pânico: jovem atira em frente a bar no Setor Marista e acaba preso em Goiânia
Investigado confessou ter efetuado cerca de seis tiros ao sair de estabelecimento
Uma noite de agito no Setor Marista, em Goiânia, foi interrompida por momentos de pânico no último sábado (14). Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que disparos de arma de fogo foram efetuados em plena via pública, por volta das 21h, bem em frente a um bar movimentado da região.
Logo após tomarem conhecimento do ocorrido, equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas. Diante da gravidade da situação e do risco oferecido, um monitoramento foi montado para localizar o responsável, que fugiu logo após os tiros.
O trabalho de inteligência resultou na localização de um jovem de 27 anos. Durante a abordagem, ele não apenas admitiu ser o autor dos disparos, como detalhou que efetuou cerca de seis tiros com uma pistola ao deixar o estabelecimento.
Como justificativa, o rapaz afirmou que estava sob elevado estado de embriaguez e que, por isso, sequer se recordava do que o motivou a puxar o gatilho. Todavia, alegou ter tido um amigo expulso do bar, o que o teria contrariado.
A arma utilizada, uma pistola 9mm., foi encontrada guardada em cima de um guarda-roupa na residência do indivíduo.
Apesar de possuir registro e a condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), ele acabou detido, uma vez que a legislação não permite o porte para uso em via pública.
O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. A autoridade policial arbitrou uma fiança de mais de R$ 24 mil para que ele pudesse responder ao processo em liberdade.
GRANDE SUSTO 😱 Noite de pânico: jovem atira em frente a bar no Setor Marista e acaba preso em Goiânia
Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/b1RlM0orLl
— Portal 6 (@portal6noticias) February 18, 2026
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!