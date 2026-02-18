Noite de pânico: jovem atira em frente a bar no Setor Marista e acaba preso em Goiânia

Investigado confessou ter efetuado cerca de seis tiros ao sair de estabelecimento

Samuel Leão -
Jovem deu tiros para cima em pleno bar, no setor Marista.
Jovem deu tiros para cima em pleno bar, no setor Marista. (Foto: Reprodução)

Uma noite de agito no Setor Marista, em Goiânia, foi interrompida por momentos de pânico no último sábado (14). Imagens de câmeras de segurança flagraram o exato momento em que disparos de arma de fogo foram efetuados em plena via pública, por volta das 21h, bem em frente a um bar movimentado da região.

Logo após tomarem conhecimento do ocorrido, equipes policiais iniciaram diligências ininterruptas. Diante da gravidade da situação e do risco oferecido, um monitoramento foi montado para localizar o responsável, que fugiu logo após os tiros.

O trabalho de inteligência resultou na localização de um jovem de 27 anos. Durante a abordagem, ele não apenas admitiu ser o autor dos disparos, como detalhou que efetuou cerca de seis tiros com uma pistola ao deixar o estabelecimento.

Como justificativa, o rapaz afirmou que estava sob elevado estado de embriaguez e que, por isso, sequer se recordava do que o motivou a puxar o gatilho. Todavia, alegou ter tido um amigo expulso do bar, o que o teria contrariado.

A arma utilizada, uma pistola 9mm., foi encontrada guardada em cima de um guarda-roupa na residência do indivíduo.

Apesar de possuir registro e a condição de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), ele acabou detido, uma vez que a legislação não permite o porte para uso em via pública.

O autor recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia. A autoridade policial arbitrou uma fiança de mais de R$ 24 mil para que ele pudesse responder ao processo em liberdade.

 

 

