PM prende motorista suspeito de provocar incêndio em garagem de ônibus de artistas em Goiânia

Suspeito chegou a apresentar versões contraditórias sobre o ocorrido, afirmando que teria sido sequestrado e agredido

Da Redação - 19 de fevereiro de 2026

Suspeito foi identificado e preso pela Polícia Militar em Goiânia (Foto: Reprodução)

Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de provocar o incêndio que destruiu um ônibus e atingiu parte da garagem de uma empresa voltada para artistas sertanejos em Goiânia.

A prisão ocorreu nesta quarta-feira (18), após equipes policiais realizarem buscas nas proximidades do local do incêndio.

O homem, que trabalhava como motorista da empresa, foi localizado e abordado.

Conforme as informações levantadas, ele apresentou versões contraditórias ao ser questionado sobre o ocorrido, chegando a afirmar que teria sido sequestrado e agredido.

No entanto, durante a abordagem, acabou admitindo que estava dentro do ônibus na noite do incêndio.

Segundo o que foi apurado, o motorista relatou que permaneceu no veículo por cerca de 40 minutos e percebeu um princípio de fogo na parte traseira.

Ele disse ter tentado conter as chamas, mas deixou o local sem acionar socorro ou avisar responsáveis pela empresa.

Imagens obtidas pelo sistema de segurança mostram a dinâmica do ocorrido e confirmam, de fato, que o suspeito esteve no local na hora do incidente.

Inclusive, é possível ver o momento em que as câmeras começam a falhar, em decorrência da fumaça e calor na garagem.

O incêndio tomou grandes proporções e causou prejuízos significativos, destruindo o ônibus e atingindo parte da estrutura do estabelecimento.

Durante a abordagem policial, também foi encontrada com o suspeito uma porção de substância semelhante à cocaína, que ele teria afirmado ser para consumo próprio.

O motorista foi levado para a Central de Flagrantes da capital, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias do incêndio e a extensão dos danos.

