PM prende motorista suspeito de provocar incêndio em garagem de ônibus de artistas em Goiânia
Suspeito chegou a apresentar versões contraditórias sobre o ocorrido, afirmando que teria sido sequestrado e agredido
Um homem de 40 anos foi preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de provocar o incêndio que destruiu um ônibus e atingiu parte da garagem de uma empresa voltada para artistas sertanejos em Goiânia.
A prisão ocorreu nesta quarta-feira (18), após equipes policiais realizarem buscas nas proximidades do local do incêndio.
O homem, que trabalhava como motorista da empresa, foi localizado e abordado.
- Prefeitura de Anápolis abre seleção para 50 vagas de estágio com bolsa de R$ 700 e auxílio-transporte
- Morador de Anápolis consegue medida protetiva contra ex após perseguição e controle das contas bancárias
- Esse é o “brinquedinho” que jovem de Anápolis usava para falsificar alimentos, remédios e leite para bebês recém-nascidos
Conforme as informações levantadas, ele apresentou versões contraditórias ao ser questionado sobre o ocorrido, chegando a afirmar que teria sido sequestrado e agredido.
No entanto, durante a abordagem, acabou admitindo que estava dentro do ônibus na noite do incêndio.
Segundo o que foi apurado, o motorista relatou que permaneceu no veículo por cerca de 40 minutos e percebeu um princípio de fogo na parte traseira.
Ele disse ter tentado conter as chamas, mas deixou o local sem acionar socorro ou avisar responsáveis pela empresa.
Imagens obtidas pelo sistema de segurança mostram a dinâmica do ocorrido e confirmam, de fato, que o suspeito esteve no local na hora do incidente.
Inclusive, é possível ver o momento em que as câmeras começam a falhar, em decorrência da fumaça e calor na garagem.
O incêndio tomou grandes proporções e causou prejuízos significativos, destruindo o ônibus e atingindo parte da estrutura do estabelecimento.
Durante a abordagem policial, também foi encontrada com o suspeito uma porção de substância semelhante à cocaína, que ele teria afirmado ser para consumo próprio.
O motorista foi levado para a Central de Flagrantes da capital, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso segue em investigação para esclarecer as circunstâncias do incêndio e a extensão dos danos.
OUÇA DEPOIMENTO ‼️ PM prende motorista suspeito de provocar incêndio em garagem de ônibus de artistas em Goiânia
Leia: https://t.co/8cwRVtBKiG pic.twitter.com/Glh22yS3he
— Portal 6 (@portal6noticias) February 19, 2026
Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!