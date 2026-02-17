Incêndio atinge garagem de ônibus de artistas em Goiânia

Veículos e equipamentos utilizados em shows foram atingidos pelas chamas

Pedro Ribeiro - 17 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Um incêndio destruiu um galpão na Rua Paissandu no Jardim Petrópolis, em Goiânia na noite desta terça-feira (17).

O local era utilizado para guardar ônibus, caminhões e equipamentos de artistas.

Entre os nomes que utilizavam a estrutura estão Panda, Humberto e Rinaldo e Ícaro e Gilmar.

O espaço também armazenava materiais usados em apresentações e turnês.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h e classificou a ocorrência como incêndio urbano.

Ao que tudo indica, as chamas atingiam a garagem de ônibus da cantora Nayara Azevedo e que o fogo estava alto no momento em que uma testemunha contactou os bombeiros.

O galpão fica próximo à saída para Trindade.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as causas do incêndio, a estimativa dos prejuízos ou registro de feridos.

