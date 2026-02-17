Incêndio atinge garagem de ônibus de artistas em Goiânia
Veículos e equipamentos utilizados em shows foram atingidos pelas chamas
Um incêndio destruiu um galpão na Rua Paissandu no Jardim Petrópolis, em Goiânia na noite desta terça-feira (17).
O local era utilizado para guardar ônibus, caminhões e equipamentos de artistas.
Entre os nomes que utilizavam a estrutura estão Panda, Humberto e Rinaldo e Ícaro e Gilmar.
O espaço também armazenava materiais usados em apresentações e turnês.
O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h e classificou a ocorrência como incêndio urbano.
Ao que tudo indica, as chamas atingiam a garagem de ônibus da cantora Nayara Azevedo e que o fogo estava alto no momento em que uma testemunha contactou os bombeiros.
O galpão fica próximo à saída para Trindade.
Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as causas do incêndio, a estimativa dos prejuízos ou registro de feridos.
