Veículos e equipamentos utilizados em shows foram atingidos pelas chamas

Incêndio atinge garagem de ônibus de artistas em Goiânia
Um incêndio destruiu um galpão na Rua Paissandu no Jardim Petrópolis, em Goiânia na noite desta terça-feira (17).

O local era utilizado para guardar ônibus, caminhões e equipamentos de artistas.

Entre os nomes que utilizavam a estrutura estão Panda, Humberto e Rinaldo e Ícaro e Gilmar.

O espaço também armazenava materiais usados em apresentações e turnês.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 20h e classificou a ocorrência como incêndio urbano.

Ao que tudo indica, as chamas atingiam a garagem de ônibus da cantora Nayara Azevedo e que o fogo estava alto no momento em que uma testemunha contactou os bombeiros.

O galpão fica próximo à saída para Trindade.

Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre as causas do incêndio, a estimativa dos prejuízos ou registro de feridos.

 

 

