9 gestos que parecem “bobos”, mas aumentam as chances de conseguir a vaga durante a entrevista de emprego

Postura, atenção e pequenos sinais de presença podem pesar tanto quanto o currículo na hora de convencer recrutadores e gestores

Layne Brito - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Ilustração/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em uma entrevista de emprego, cada detalhe comunica algo mesmo quando você não percebe. Muito além das respostas técnicas, recrutadores analisam postura, tom de voz, equilíbrio emocional e capacidade de interação.

Pequenos gestos, que parecem insignificantes, funcionam como sinais claros de profissionalismo, maturidade e preparo.

Em processos seletivos disputados, esses detalhes podem ser o fator decisivo.

Veja 9 gestos que fazem diferença real na percepção do entrevistador:

1. Ajustar o tom de voz ao ambiente

Falar alto demais pode demonstrar ansiedade; baixo demais, insegurança. Um tom firme e equilibrado transmite confiança.

2. Manter contato visual natural

Olhar nos olhos de forma confortável mostra segurança e transparência — sem exageros.

3. Organizar a respiração antes de responder

Uma respiração discreta ajuda a manter a calma e evita respostas atropeladas.

4. Manter as mãos visíveis e abertas

Apoiar as mãos sobre a mesa, sem cruzar os braços, transmite abertura e disposição para o diálogo.

5. Evitar mexer em objetos

Brincar com caneta, celular ou relógio demonstra nervosismo e pode distrair o entrevistador.

6. Confirmar entendimento da pergunta

Dizer algo como “Você quer saber sobre minha experiência em…” demonstra clareza e evita respostas desalinhadas.

7. Demonstrar entusiasmo moderado

Energia equilibrada passa motivação. Excesso pode soar artificial; ausência pode parecer desinteresse.

8. Ajustar a postura ao falar de desafios

Leve inclinação ou expressão atenta quando o assunto envolve problemas mostra maturidade e envolvimento.

9. Enviar um agradecimento após a entrevista

Uma mensagem breve agradecendo pela oportunidade reforça educação, profissionalismo e deixa uma última impressão positiva.

Esses gestos não são truques são sinais comportamentais. E, muitas vezes, é justamente nesses sinais sutis que o recrutador identifica quem está realmente preparado para assumir a vaga.

Em um cenário onde muitos candidatos têm qualificações parecidas, o diferencial pode estar na forma como você se apresenta antes mesmo de terminar a conversa.

