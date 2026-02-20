9 gestos que parecem “bobos”, mas aumentam as chances de conseguir a vaga durante a entrevista de emprego
Postura, atenção e pequenos sinais de presença podem pesar tanto quanto o currículo na hora de convencer recrutadores e gestores
Em uma entrevista de emprego, cada detalhe comunica algo mesmo quando você não percebe. Muito além das respostas técnicas, recrutadores analisam postura, tom de voz, equilíbrio emocional e capacidade de interação.
Pequenos gestos, que parecem insignificantes, funcionam como sinais claros de profissionalismo, maturidade e preparo.
Em processos seletivos disputados, esses detalhes podem ser o fator decisivo.
Veja 9 gestos que fazem diferença real na percepção do entrevistador:
1. Ajustar o tom de voz ao ambiente
Falar alto demais pode demonstrar ansiedade; baixo demais, insegurança. Um tom firme e equilibrado transmite confiança.
2. Manter contato visual natural
Olhar nos olhos de forma confortável mostra segurança e transparência — sem exageros.
3. Organizar a respiração antes de responder
Uma respiração discreta ajuda a manter a calma e evita respostas atropeladas.
4. Manter as mãos visíveis e abertas
Apoiar as mãos sobre a mesa, sem cruzar os braços, transmite abertura e disposição para o diálogo.
5. Evitar mexer em objetos
Brincar com caneta, celular ou relógio demonstra nervosismo e pode distrair o entrevistador.
6. Confirmar entendimento da pergunta
Dizer algo como “Você quer saber sobre minha experiência em…” demonstra clareza e evita respostas desalinhadas.
7. Demonstrar entusiasmo moderado
Energia equilibrada passa motivação. Excesso pode soar artificial; ausência pode parecer desinteresse.
8. Ajustar a postura ao falar de desafios
Leve inclinação ou expressão atenta quando o assunto envolve problemas mostra maturidade e envolvimento.
9. Enviar um agradecimento após a entrevista
Uma mensagem breve agradecendo pela oportunidade reforça educação, profissionalismo e deixa uma última impressão positiva.
Esses gestos não são truques são sinais comportamentais. E, muitas vezes, é justamente nesses sinais sutis que o recrutador identifica quem está realmente preparado para assumir a vaga.
Em um cenário onde muitos candidatos têm qualificações parecidas, o diferencial pode estar na forma como você se apresenta antes mesmo de terminar a conversa.
Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!