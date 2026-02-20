Adeus, vasectomia: anticoncepcional masculino que dura até 2 anos poderá ser comprado na farmácia

Pesquisa internacional avança silenciosamente rumo à transformação reprodutiva

Magno Oliver - 20 de fevereiro de 2026

(Foto: Divulgação/Contraline)

O desenvolvimento de métodos contraceptivos masculinos de longa duração avança em ritmo acelerado e pode transformar o planejamento familiar nas próximas décadas.

Um dos projetos mais promissores até o momento é o ADAM™, criado pela empresa norte-americana Contraline.

O dispositivo está em fase de testes clínicos iniciais, utiliza um hidrogel não hormonal aplicado por injeção no canal deferente e tem previsão de possível disponibilização comercial a partir de 2028, caso obtenha aprovação regulatória.

O funcionamento do método é descrito como uma “vasectomia temporária”. Aplicado em consultório sob anestesia local, em procedimento de cerca de 30 minutos, o hidrogel forma uma barreira física dentro do canal deferente, impedindo a passagem dos espermatozoides sem interferir na produção hormonal, na ejaculação ou no desejo sexual.

Dados preliminares divulgados pela empresa indicam que os voluntários apresentaram azoospermia, ausência de espermatozoides no sêmen, após o procedimento, sugerindo eficácia contraceptiva.

Diferentemente da vasectomia tradicional, o material é projetado para se degradar gradualmente ao longo de aproximadamente dois anos, permitindo a recuperação espontânea da fertilidade.

A proposta surge em um cenário no qual as opções contraceptivas masculinas permanecem limitadas basicamente ao preservativo e à cirurgia definitiva.

Organismos como a Organização Mundial da Saúde defendem a ampliação de alternativas para equilibrar a responsabilidade reprodutiva entre homens e mulheres. Métodos não hormonais, como o ADAM™, despertam interesse por reduzirem efeitos colaterais sistêmicos associados a intervenções hormonais.

Paralelamente, outras frentes de pesquisa avançam. A pílula experimental YCT-529, desenvolvida por pesquisadores ligados à University of Minnesota, atua bloqueando receptores de vitamina A essenciais à espermatogênese e já apresentou resultados promissores em modelos animais.

Já cientistas da Michigan State University identificaram recentemente um “interruptor” molecular que regula o aumento de energia dos espermatozoides momentos antes da fertilização.

Segundo a bioquímica Melanie Balbach, autora sênior do estudo, compreender esse mecanismo metabólico pode abrir caminho para contraceptivos masculinos não hormonais ainda mais específicos e reversíveis.

Os especialistas alertam que, embora os resultados iniciais sejam encorajadores, ainda são necessários ensaios clínicos mais amplos para confirmar segurança, reversibilidade total e ausência de efeitos adversos a longo prazo.

Se aprovado pelas agências reguladoras, o método poderá representar uma das maiores mudanças na saúde reprodutiva masculina desde a popularização da vasectomia, oferecendo uma alternativa de longa duração, porém reversível, capaz de redefinir o debate sobre autonomia e corresponsabilidade no planejamento familiar.

