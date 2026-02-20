Adeus, vasectomia: anticoncepcional masculino que dura até 2 anos poderá ser comprado na farmácia

Pesquisa internacional avança silenciosamente rumo à transformação reprodutiva

Magno Oliver Magno Oliver -
Adeus, vasectomia: anticoncepcional masculino que dura até 2 anos poderá ser comprado na farmácia
(Foto: Divulgação/Contraline)

O desenvolvimento de métodos contraceptivos masculinos de longa duração avança em ritmo acelerado e pode transformar o planejamento familiar nas próximas décadas.

Um dos projetos mais promissores até o momento é o ADAM™, criado pela empresa norte-americana Contraline.

O dispositivo está em fase de testes clínicos iniciais, utiliza um hidrogel não hormonal aplicado por injeção no canal deferente e tem previsão de possível disponibilização comercial a partir de 2028, caso obtenha aprovação regulatória.

Leia também

O funcionamento do método é descrito como uma “vasectomia temporária”. Aplicado em consultório sob anestesia local, em procedimento de cerca de 30 minutos, o hidrogel forma uma barreira física dentro do canal deferente, impedindo a passagem dos espermatozoides sem interferir na produção hormonal, na ejaculação ou no desejo sexual.

Adeus, vasectomia: anticoncepcional masculino que dura até 2 anos poderá ser comprado na farmácia

(Foto: Divulgação/Contraline)

Dados preliminares divulgados pela empresa indicam que os voluntários apresentaram azoospermia, ausência de espermatozoides no sêmen, após o procedimento, sugerindo eficácia contraceptiva.

Diferentemente da vasectomia tradicional, o material é projetado para se degradar gradualmente ao longo de aproximadamente dois anos, permitindo a recuperação espontânea da fertilidade.

A proposta surge em um cenário no qual as opções contraceptivas masculinas permanecem limitadas basicamente ao preservativo e à cirurgia definitiva.

Organismos como a Organização Mundial da Saúde defendem a ampliação de alternativas para equilibrar a responsabilidade reprodutiva entre homens e mulheres. Métodos não hormonais, como o ADAM™, despertam interesse por reduzirem efeitos colaterais sistêmicos associados a intervenções hormonais.

Paralelamente, outras frentes de pesquisa avançam. A pílula experimental YCT-529, desenvolvida por pesquisadores ligados à University of Minnesota, atua bloqueando receptores de vitamina A essenciais à espermatogênese e já apresentou resultados promissores em modelos animais.

Já cientistas da Michigan State University identificaram recentemente um “interruptor” molecular que regula o aumento de energia dos espermatozoides momentos antes da fertilização.

Segundo a bioquímica Melanie Balbach, autora sênior do estudo, compreender esse mecanismo metabólico pode abrir caminho para contraceptivos masculinos não hormonais ainda mais específicos e reversíveis.

Os especialistas alertam que, embora os resultados iniciais sejam encorajadores, ainda são necessários ensaios clínicos mais amplos para confirmar segurança, reversibilidade total e ausência de efeitos adversos a longo prazo.

Se aprovado pelas agências reguladoras, o método poderá representar uma das maiores mudanças na saúde reprodutiva masculina desde a popularização da vasectomia, oferecendo uma alternativa de longa duração, porém reversível, capaz de redefinir o debate sobre autonomia e corresponsabilidade no planejamento familiar.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Magno Oliver

Magno Oliver

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Escreve para o Portal 6 desde julho de 2023.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.