Casal de Goiás anuncia chegada do primeiro filho após processo de fertilização in vitro

Gestação ocorre por meio de barriga solidária e está no terceiro mês

Pedro Ribeiro - 20 de janeiro de 2026

Juntos desde 2018, quando se conheceram pelas redes sociais, Sillas Matias Silveira, de 32 anos, e Layron Simplício, de 28, oficializaram a união em 2022 e, após estruturarem a vida familiar e profissional, decidiram seguir o caminho da paternidade.

Para isso, o casal optou pela fertilização in vitro (FIV). A gestação acontece por meio de barriga solidária, conduzida por uma amiga próxima, que se voluntariou para gerar o bebê.

Atualmente, a gravidez está no terceiro mês.

No último sábado (17), essa trajetória ganhou um capítulo especial.

O casal realizou um chá revelação em Goiatuba, no interior do estado, reunindo familiares e pessoas próximas para compartilhar a novidade.

O evento aconteceu na fazenda dos pais de Layron, local escolhido pelo valor afetivo e pelas memórias familiares.

Durante a celebração, foi revelado que o dois esperam uma menina, que se chamará Aurora.

O nome, segundo o casal, representa recomeço, esperança e a ideia de um novo amanhecer após um período de espera e desafios.

Em entrevista ao Mais Goiás, os dois explicaram que o processo foi acompanhado por uma equipe multidisciplinar, com avaliações médicas, psicológicas e jurídicas, garantindo respaldo técnico e legal.

Aurora será a primeira neta da família Simplício e já mobiliza expectativas e preparativos entre parentes e amigos, que se deslocaram de diferentes cidades para participar do momento.

