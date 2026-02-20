Operação da PF em Anápolis apreende mais de 200 cigarros eletrônicos ilegais

Policiais encontraram os dispositivos em uma residência da cidade. Suspeito foi preso em flagrante

Ícaro Gonçalves - 20 de fevereiro de 2026

Cerca de 200 cigarros eletrônicos foram apreendidos em uma residência de Anápolis (Foto: Divulgação/ PF)

Uma nova operação da Polícia Federal (PF) na cidade Anápolis causou grande prejuízo para contrabandistas e importadores ilegais na manhã dessa sexta-feira (20). Dessa vez, o trabalho teve como foco o combate aos cigarros eletrônicos, ou vapes.

Segundo informações da PF, um morador da cidade foi preso em flagrante escondendo cerca de 200 aparelhos na casa onde mora.

O suspeito, que não teve identidade revelada, teria importado os cigarros de forma clandestina para o Brasil.

A prisão é fruto de investigação que começou no estado do Tocantins contra grupos contrabandistas no Centro-Oeste.

Conforme a PF, o trabalho investigativo continua, e outros envolvidos devem ser localizados e presos.

Aparelhos proibidos no Brasil

Também chamados de vapes ou pods, os cigarros eletrônicos são capazes de produzir uma carga inalada de nicotina muito maior do que os fumos tradicionais, além de carregar outros produtos químicos prejudiciais à saúde.

Por parecerem inofensivos, eles ganharam popularidade entre jovens e até adolescentes. Entretanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aponta que não existe comprovação científica sobre a segurança e eficácia dos produtos.

No Brasil, a comercialização, importação e propaganda dos dispositivos são proibidas. A restrição está em vigor desde 2009 e foi mantida após revisões técnicas feitas nos últimos anos.

Como já noticiado pelo Portal 6, o uso dos cigarros eletrônicos em locais públicos de Anápolis foi tema de projeto de lei Câmara Municipal.

Aprovado pelo Legislativo municipal em 12 de agosto de 2025, o projeto proíbe anapolinos de usarem cigarros eletrônicos em ambientes de uso coletivo da cidade, assim como os vaporizadores e narguilés.

A iniciativa foi apresentada pelo vereador João da Luz (Cidadania) e seguiu para a sanção do prefeito Márcio Corrêa (PL) após aprovação.

