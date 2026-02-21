Murilo Huff atualiza fãs sobre estado de saúde após ser internado em hospital de Goiânia

Devido à internação, sertanejo não pôde participar do evento que faria na cidade de Lago Verde, na estado do Maranhão

Ícaro Gonçalves - 21 de fevereiro de 2026

Murilo segue em observação acompanhado da noiva (Imagens: Captura de tela/ Instagram)

O sertanejo Murilo Huff precisou ser internado nessa sexta-feira (20) no Hospital Albert Einstein, em Goiânia, devido a um forte quadro de virose.

Segundo a assessoria do cantor, Murilo apresentava sintomas virais ligados a gastroenterite.

Devido ao quadro e à internação, ele precisou cancelar um show que faria na cidade de Lago Verde, na estado do Maranhão, parte do evento Lava Pratos Gigante 2026.

Apesar do susto, ele está estável e publicou um recado em suas redes sociais para tranquilizar os fãs. “Já tô recuperando, turma! Tive uma virose muito forte, passei a noite no hospital e sigo aqui em observação”, disse no Instagram.

Acompanhado da noiva Gabriela Versiane, o sertanejo aproveitou para agradecer as mensagens de apoio e lamentou não participar do evento que ocorre neste sábado (21).

Em nota, a assessoria do cantor informou que ele segue em observação.

Confira a nota da íntegra:

A produção do cantor Murilo Huff informa que, por orientação médica, o artista não poderá se apresentar no show programado para amanha, dia 21, em Lago Verde/MA.

Murilo foi diagnosticado com uma forte gastroenterite e observação, o que o impossibilita de subir ao palco no evento Lava Pratos Gigante 2026.

Ressaltamos que o evento seguirá normalmente conforme a programação da organização.

Contamos com a compreensão de todos e esperamos nos reencontrar em breve, em uma nova oportunidade.

