Murilo Huff visita vaca mais cara do mundo após compra milionária e vídeo viraliza

Nas imagens, o cantor aparece admirando o animal ao lado de um clone genético dela

Ícaro Gonçalves - 11 de fevereiro de 2026

Murilo Huff aparece admirando vaca Donna FIV CIAV (Fotos: Reprodução/ Instagram/ Nelore Huff)

Após fechar um negócio multimilionário na compra da vaca nelore Donna FIV CIAV, o cantor sertanejo Murilo Huff finalmente foi até o município de Uberaba, no triângulo mineiro, para conhecer pessoalmente o animal.

A compra ocorreu em um leilão promovido em novembro de 2025, ocasião em que a fração de 25% do pacote genético de Donna FIV CIAV foi arrematado por Huff pela bagatela de R$ 13,5 milhões.

O pacote completo inclui a vaca matriz e outras três clones genéticas dela, que juntas chegam a valer R$ 54 milhões.

A visita do sertanejo foi filmada e divulgada nas redes sociais da Nelore Huff, empresa do cantor que atua no setor de melhoramento genético da pecuária de elite, além de compra e venda de animais.

Nas imagens, Murilo aparece admirando o animal. “É um fenômeno, não preciso falar muita coisa. Os números não mentem, eles falam por si só”, destaca Huff no vídeo ao lado de Donna.

Para o encontro, que ocorreu na Fazenda Mata Velha, o cantor aproveitou para levar a noiva, Gabriela Versiani, e o filho Leo para conhecerem a vaca que ficou conhecida como a mais cara do mundo.

Pecuária de elite

A compra da fração genética de Donna FIV CIAV foi feita pela Nelore Huff, empresa do cantor, em parceria três empresas: Casa Branca Agropastoril, Agro Mata Velha e Agropecuária LMC.

Ainda durante a visita, Murilo explicou que o objetivo com a compra é leiloar embriões da vaca ainda este ano, o que deve trazer um retorno também na casa dos milhões.

BOM NEGÓCIO 🐄 Murilo Huff visita vaca mais cara do mundo após compra milionária e vídeo viraliza Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/xxLe9r9m7G — Portal 6 (@portal6noticias) February 11, 2026

