Suspeito foi autuado e encaminhado para a delegacia, onde se encontra à disposição da Justiça

Operação encontra drogas e bebidas vencidas em distribuidora de Aparecida de Goiânia e prende gerente em flagrante
Gerente de distribuidora foi preso em flagrante, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/PCGO)

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão em flagrante do responsável por uma distribuidora no setor Morada dos Pássaros, em Aparecida de Goiânia.

Durante a ação, que contou com apoio da Guarda Civil Municipal (GCM), os agentes encontraram porções de skunk e cocaína no interior do estabelecimento.

Também foram apreendidas diversas bebidas com o prazo de validade expirado, caracterizando a venda de produtos impróprios para consumo.

Segundo a investigação, a distribuidora ainda funcionava fora do horário permitido pela legislação municipal, permanecendo aberto após as 2h da manhã.

O homem foi autuado por tráfico de drogas e por crime contra as relações de consumo. Ele agora se encontra à disposição do sistema Judiciário para as devidas medidas cabíveis.

