Jovem é morto a tiros em frente a distribuidora de bebidas em Aparecida de Goiânia

Atirador teria chegado no local em veículo prata, vestindo roupas escuras e usando máscara

Da Redação - 07 de novembro de 2025

Polícia Militar isolou a área até chegada de peritos (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 21 anos, foi morto a tiros na madrugada desta sexta-feira (07) em frente a uma distribuidora de bebidas localizada no bairro Vila Oliveira, em Aparecida de Goiânia. O caso é investigado como homicídio.

Testemunhas relataram que o atirador chegou ao local em um carro de cor prata. O veículo parou em frente ao estabelecimento e, em seguida, um homem desceu do banco do passageiro já com uma pistola em mãos, vestindo roupas escuras e usando máscara.

Assim, ele efetuou cerca de quatro disparos que atingiram a vítima na cabeça e fugiu em alta velocidade logo após o crime.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e pôde apenas confirmar o óbito no local.

A motivação do crime e a identidade do autor ainda são desconhecidas, e a Polícia Civil (PC) deve assumir as investigações.

