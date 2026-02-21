Os 5 estados com as passagens aéreas mais caras do Brasil, segundo a Anac

Dados oficiais revelam diferença expressiva no preço das passagens aéreas entre os estados brasileiros

Gabriel Dias - 21 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Viajar de avião pelo Brasil pode custar valores muito diferentes. Dependendo do estado de origem, as passagens aéreas podem variar de preço.

Dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) mostram que, em 2025, cinco estados concentraram as passagens aéreas mais caras do país — todos acima da média nacional, que ficou em R$ 647,16.

Em ordem crescente entre os cinco estados mais caros do país, Alagoas aparece na quinta posição, com valor médio de R$ 884,37 por passagem aérea.

Logo acima está o Amazonas, onde o bilhete custou, em média, R$ 963,30 ao longo do ano.

Na terceira colocação surge o Acre, com tarifa média de R$ 1.160.

Rondônia ocupa a segunda posição no ranking, registrando valor médio de R$ 1.280 por passagem.

No topo da lista está Roraima, que lidera como o estado com a passagem aérea mais cara do Brasil em 2025.

O valor médio chegou a R$ 1.410 — praticamente o dobro da média nacional, fixada em R$ 647,16. Segundo a Anac, os consumidores roraimenses pagaram 41% a mais em passagens aéreas no período.

Ranking em ordem crescente das médias dos cinco estados mais caros:

5) Alagoas: R$ 884,37

4) Amazonas: R$ 963,30

3) Acre: R$ 1.160

2) Rondônia: R$ 1.280

1) Roraima: R$ 1.410

Os números evidenciam como fatores como oferta limitada de voos e menor concorrência entre companhias aéreas impactam diretamente o preço final das passagens aéreas em determinadas regiões do país.

