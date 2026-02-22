Usar bicarbonato com folhas de louro no calor: para que serve e por que é recomendado
Mistura simples e acessível ajuda a neutralizar odores e manter ambientes frescos nos dias mais quentes
Quando o termômetro encosta nos 40 °C, qualquer cheiro parece dobrar de intensidade dentro de casa.
A cozinha fica mais abafada, o banheiro concentra umidade e até armários começam a exalar odores indesejados.
Diante desse cenário, uma solução antiga voltou a circular nas redes sociais e conquistou espaço novamente nas casas brasileiras.
A combinação de bicarbonato de sódio com folhas de louro.
Simples, barata e feita com ingredientes comuns na cozinha, a mistura ganhou fama por ajudar a manter ambientes mais frescos justamente nos dias de calor intenso.
Por que essa combinação funciona?
O segredo está nas propriedades de cada ingrediente.
O bicarbonato de sódio é conhecido por sua capacidade de neutralizar odores.
Ele atua absorvendo partículas responsáveis pelo mau cheiro e também funciona como um leve abrasivo, auxiliando na remoção de sujeiras superficiais e gordura leve sem danificar superfícies.
Já o louro, tradicional na culinária, libera compostos aromáticos naturais.
Seu perfume marcante ajuda a disfarçar odores e deixa o ambiente com sensação de frescor, especialmente em locais fechados.
Quando combinados, os dois ingredientes formam um “multiuso caseiro” voltado à manutenção diária.
No entanto, ele não substitui produtos de limpeza pesada; ainda assim, ajuda a evitar o acúmulo constante de cheiros desagradáveis.
Onde a mistura pode ser usada?
A combinação é versátil e pode ser aplicada em diferentes espaços da casa, como:
- Armários e gavetas
- Banheiro
- Área de serviço
- Cozinha
- Sapateiras
- Próximo à lixeira
Em ambientes úmidos ou pouco ventilados, o efeito costuma ser ainda mais perceptível.
Como preparar em casa
A receita é simples e leva poucos minutos.
Ingredientes:
- 5 a 8 folhas de louro secas
- 2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio
Modo de preparo:
- Primeiramente, certifique-se de que as folhas estejam completamente secas.
- Em seguida, triture o louro até formar pedaços pequenos ou quase um pó.
- Depois, misture ao bicarbonato de sódio.
- Por fim, armazene em um pote seco e bem fechado.
Quanto mais seco o louro estiver, maior tende a ser a durabilidade do aroma.
Como usar no dia a dia
Para armários e gavetas, coloque a mistura em um saquinho de tecido ou filtro de café e posicione no canto.
Dessa forma, o aroma se espalha gradualmente.
Na cozinha, um pequeno recipiente aberto próximo à lixeira ajuda a absorver odores mais fortes.
No banheiro, você pode deixá-lo em uma prateleira ou atrás do vaso sanitário para reduzir o cheiro de umidade.
Além disso, a mistura pode ser polvilhada em superfícies úmidas, como pias e azulejos, funcionando como auxiliar na limpeza leve com o uso de esponja macia.
Em sapateiras, por exemplo, o preparo minimiza odores de calçados fechados e mantém o espaço mais agradável.
Por que voltou a ser recomendado no calor?
Com temperaturas elevadas, o ar quente intensifica cheiros e favorece a sensação de ambiente abafado.
Nesse contexto, soluções naturais e econômicas ganham destaque, principalmente por serem acessíveis e fáceis de preparar.
Assim, o uso de bicarbonato com folhas de louro surge como uma opção prática e funcional para manter a casa mais agradável durante o verão.
