⁠Usar bicarbonato com folhas de louro no calor: para que serve e por que é recomendado

Mistura simples e acessível ajuda a neutralizar odores e manter ambientes frescos nos dias mais quentes

Isabella Victória - 22 de fevereiro de 2026

(Imagem: Reprodução/revistaoeste.com)

Quando o termômetro encosta nos 40 °C, qualquer cheiro parece dobrar de intensidade dentro de casa.

A cozinha fica mais abafada, o banheiro concentra umidade e até armários começam a exalar odores indesejados.

Diante desse cenário, uma solução antiga voltou a circular nas redes sociais e conquistou espaço novamente nas casas brasileiras.

A combinação de bicarbonato de sódio com folhas de louro.

Simples, barata e feita com ingredientes comuns na cozinha, a mistura ganhou fama por ajudar a manter ambientes mais frescos justamente nos dias de calor intenso.

Por que essa combinação funciona?

O segredo está nas propriedades de cada ingrediente.

O bicarbonato de sódio é conhecido por sua capacidade de neutralizar odores.

Ele atua absorvendo partículas responsáveis pelo mau cheiro e também funciona como um leve abrasivo, auxiliando na remoção de sujeiras superficiais e gordura leve sem danificar superfícies.

Já o louro, tradicional na culinária, libera compostos aromáticos naturais.

Seu perfume marcante ajuda a disfarçar odores e deixa o ambiente com sensação de frescor, especialmente em locais fechados.

Quando combinados, os dois ingredientes formam um “multiuso caseiro” voltado à manutenção diária.

No entanto, ele não substitui produtos de limpeza pesada; ainda assim, ajuda a evitar o acúmulo constante de cheiros desagradáveis.

Onde a mistura pode ser usada?

A combinação é versátil e pode ser aplicada em diferentes espaços da casa, como:

Armários e gavetas

Banheiro

Área de serviço

Cozinha

Sapateiras

Próximo à lixeira

Em ambientes úmidos ou pouco ventilados, o efeito costuma ser ainda mais perceptível.

Como preparar em casa

A receita é simples e leva poucos minutos.

Ingredientes:

5 a 8 folhas de louro secas

2 colheres (sopa) de bicarbonato de sódio

Modo de preparo:

Primeiramente, certifique-se de que as folhas estejam completamente secas. Em seguida, triture o louro até formar pedaços pequenos ou quase um pó. Depois, misture ao bicarbonato de sódio. Por fim, armazene em um pote seco e bem fechado.

Quanto mais seco o louro estiver, maior tende a ser a durabilidade do aroma.

Como usar no dia a dia

Para armários e gavetas, coloque a mistura em um saquinho de tecido ou filtro de café e posicione no canto.

Dessa forma, o aroma se espalha gradualmente.

Na cozinha, um pequeno recipiente aberto próximo à lixeira ajuda a absorver odores mais fortes.

No banheiro, você pode deixá-lo em uma prateleira ou atrás do vaso sanitário para reduzir o cheiro de umidade.

Além disso, a mistura pode ser polvilhada em superfícies úmidas, como pias e azulejos, funcionando como auxiliar na limpeza leve com o uso de esponja macia.

Em sapateiras, por exemplo, o preparo minimiza odores de calçados fechados e mantém o espaço mais agradável.

Por que voltou a ser recomendado no calor?

Com temperaturas elevadas, o ar quente intensifica cheiros e favorece a sensação de ambiente abafado.

Nesse contexto, soluções naturais e econômicas ganham destaque, principalmente por serem acessíveis e fáceis de preparar.

Assim, o uso de bicarbonato com folhas de louro surge como uma opção prática e funcional para manter a casa mais agradável durante o verão.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!