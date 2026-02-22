Três apostas de Goiás faturam quase R$ 110 mil na Mega-Sena; veja de onde

Mesmo sem acertar as seis dezenas, apostadores garantiram R$ 36 mil cada no concurso 2975

Isabella Valverde - 22 de fevereiro de 2026

Cartela da Mega-Sena. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Provando que Goiás é terra de sorte, três apostas do estado acertaram cinco números no concurso 2975 da Mega-Sena, sorteado na noite deste sábado (21).

Apesar de ninguém ter acertado as seis dezenas, os goianos chegaram perto e conquistaram, juntos, quase R$ 110 mil.

As apostas vencedoras foram registradas em Goiânia, sendo uma por meio de canais eletrônicos e outra presencialmente na Loterias Nova Vila, além de uma terceira em Cidade Ocidental, também realizada online.

Com apostas simples, cada um dos sortudos levará para casa R$ 36.398,76, garantindo uma boa quantia para fechar o mês com alívio no bolso.

Os números sorteados no concurso 2975 foram: 07, 10, 17, 35, 44 e 46.

Agora, a Mega-Sena acumulou novamente, e a estimativa é de que o próximo prêmio chegue a R$ 116 milhões, atraindo ainda mais a atenção dos apostadores.

