Passaporte poderoso: 10 países que brasileiros podem ir sem visto

Com o passaporte brasileiro, viagens de turismo ficam mais simples: veja 10 destinos sem visto prévio e as principais regras de entrada

Gustavo de Souza - 23 de fevereiro de 2026

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Viajar sem “visto prévio” não significa viajar sem regras. Mas, para brasileiros, a etapa mais burocrática do planejamento pode ser dispensada em muitos destinos: o passaporte do Brasil tem acesso sem visto antecipado a vários países ao redor do mundo.

Na prática, a entrada costuma ser autorizada para turismo por períodos definidos e pode exigir itens como passagem de volta, comprovantes financeiros, hospedagem e seguro. As condições mudam com frequência, por isso a recomendação é checar sempre fontes oficiais antes do embarque.

Quem tem o sonho de conhecer outros países, saber qual deles se pode entrar sem visto é uma baita ajuda. Conheça 10 dos principais destinos que os brasileiros podem escolher sem se preocupar em tirar visto:

1. Portugal (Espaço Schengen)

Portugal integra o Espaço Schengen, onde brasileiros podem ficar até 90 dias a cada 180 dias para turismo, somando todos os países do bloco.

2. Itália (Espaço Schengen)

A regra é a mesma do Schengen: até 90 dias em 180, considerando o conjunto de países participantes.

3. Noruega (Espaço Schengen)

Mesmo fora da União Europeia, a Noruega participa do Schengen e segue o limite de 90 dias em 180 para visitantes sem visto.

4. Irlanda

A Irlanda não faz parte do Schengen. Para turismo, a orientação oficial indica visita por menos de 90 dias, com exigências variando conforme nacionalidade e finalidade da viagem.

5. Emirados Árabes Unidos

Brasileiros têm isenção de visto por 90 dias, conforme acordo em vigor desde 2018, segundo a embaixada dos EAU no Brasil.

6. Tailândia

A Tailândia prevê isenção de visto por até 90 dias para brasileiros, conforme lista oficial do Ministério das Relações Exteriores tailandês.

7. África do Sul

O governo sul-africano lista o Brasil entre os países dispensados de visto para estadias de até 90 dias.

8. Marrocos

Para turismo, brasileiros têm isenção de visto por até 90 dias, segundo orientação consular do Itamaraty.

9. Argentina

Para turismo, a Argentina aceita documento de identidade (Mercosul e associados) como alternativa ao passaporte, conforme a autoridade migratória argentina.

10. Colômbia

Brasileiros entram para turismo com passaporte ou RG e a permanência pode ser de até 90 dias (com possibilidade de prorrogação), segundo o Itamaraty.

Antes de embarcar: atenção a detalhes que barram viagem

Mesmo sem visto, autoridades migratórias podem exigir documentos e comprovações e recusar entrada se as condições não forem atendidas. A dica é confirmar as regras atuais no site oficial do país, na embaixada/consulado e com a companhia aérea.

