Dicas essenciais para não ter dor de cabeça com a companhia aérea na viagem de Carnaval

Com aeroportos lotados e voos cheios, atitudes simples antes do embarque podem evitar prejuízos e garantir seus direitos durante o Carnaval

Isabella Valverde - 09 de fevereiro de 2026

Área de embarque do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia. (Foto: Divulgação/ Infraero).

Com a chegada do Carnaval, aeroportos entram em ritmo acelerado e milhões de passageiros se espalham pelo país em busca de descanso, festa ou reencontros em família.

Em meio a esse cenário de alta demanda, situações como atraso de voos, overbooking e extravio de bagagens se tornam mais frequentes — e é justamente aí que a falta de preparo pode transformar a viagem em um grande transtorno.

Os números reforçam o cuidado. Em 2024, mais de 33,4 milhões de bagagens foram extraviadas no mundo, segundo levantamento da SITA, empresa especializada em tecnologia para o setor aéreo.

Isso representa cerca de 6,3 malas perdidas a cada mil passageiros, um índice que tende a crescer em feriados prolongados.

Por isso, existem coisas simples que todo viajante deveria fazer antes de embarcar — e que podem ser decisivas em pedidos de reembolso ou indenização.

Antes de despachar a bagagem, é essencial fotografar a parte externa da mala. A imagem comprova o estado do objeto no momento do embarque e ajuda tanto na identificação quanto na responsabilização da companhia em caso de danos ou perda.

Também vale abrir a mala e registrar tudo o que está dentro. Em situações de extravio definitivo, essas fotos servem como prova dos itens transportados, facilitando a solicitação de ressarcimento por roupas, objetos pessoais e outros pertences.

Outro cuidado importante é registrar a chegada ao aeroporto. Uma foto ou vídeo no local, preferencialmente com o horário visível, pode ser fundamental se a companhia alegar atraso do passageiro no check-in ou no embarque.

Em casos de overbooking, quando o passageiro tem o assento confirmado, mas não consegue embarcar, é recomendável fotografar o cartão de embarque e o painel de informações do voo. Esses registros ajudam a comprovar que havia reserva válida e que o impedimento partiu da companhia aérea.

Por fim, sempre que houver alteração de voo, troca de horário ou remarcação, é fundamental guardar e fotografar os bilhetes antigos e os novos. Esses documentos são a base para qualquer pedido de reembolso, reclamação formal ou ação judicial.

Em um dos feriados mais movimentados do ano, pequenos cuidados antes do embarque podem ser o diferencial entre curtir o Carnaval com tranquilidade ou enfrentar longas dores de cabeça depois.

