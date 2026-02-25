Enxame de abelhas preso há 6 meses em poste que não funciona preocupa moradores em Anápolis

Homem relata que insetos têm invadido as casas e atacado vizinhos, mas não consegue que colmeia seja removida

Natália Sezil - 25 de fevereiro de 2026

Colmeia de abelhas presa em poste preocupa moradores. (Foto: Acervo pessoal)

“Visitas” frequentes de abelhas e a falta de iluminação pública têm afetado o dia a dia de moradores da Nova Vila Jaiara, na região Norte de Anápolis, há pelo menos seis meses, segundo denuncia um deles.

Ouvido pelo Portal 6, o auxiliar técnico conta que alguns fatores ainda conseguem piorar a situação. A presença da esposa grávida dentro de casa e a ausência de respostas dos órgãos competentes são alguns dos agravadores.

Classificando a situação como um problema urgente, ele explica que um enxame de abelhas se instalou próximo ao transformador do poste de energia situado na rua onde mora. O que já é ruim fica pior por conta da falta de iluminação pública, que faz com que os insetos sejam atraídos para as lâmpadas dentro das casas.

“As abelhas já atacaram vizinhos e estão entrando nas residências, inclusive durante a noite”, detalha. A esposa, grávida de sete meses, fica sob o risco de ser um dos alvos. Ele também – por conta de uma cirurgia, ficou de atestado por quatro meses e pôde observar o ocorrido de perto.

As abelhas são constantemente vistas saindo do poste, circundando o mercado próximo e até nas roupas dos moradores. Em uma foto enviada pelo auxiliar, é possível ver um dos insetos preso na coberta da futura filha.

Diante do caso, ele diz já ter buscado os órgãos competentes. Procurou o Corpo de Bombeiros, mas foi informado de que a retirada da colmeia seria responsabilidade da Equatorial.

Afirma que buscou, então, a concessionária, que informou que os militares é quem deveriam realizar a ação. Procurando a Prefeitura quanto à iluminação, conta que não obteve resposta.

Versões contrastantes

Frente a isso, o Portal 6 também buscou um posicionamento dos órgãos. Questionada, a Equatorial afirmou que o caso do enxame de abelhas foi atendido na noite desta terça-feira (24).

Disse, também, que “atua com o desligamento da rede, mediante solicitação formal do órgão ambiental responsável pela retirada”. E escreveu que a falta de iluminação pública na via é uma responsabilidade do Poder Executivo Municipal.

Apesar disso, o morador sustenta que o problema não foi resolvido, e que a colmeia continua localizada no poste.

A Prefeitura ainda não retornou ao pedido, mas o espaço segue em aberto.

Confira a nota da Equatorial na íntegra:

A Equatorial informa que o caso citado pelo veículo, referente a presença de um enxame de abelhas em poste próximo a sua residência, em Anápolis, foi atendido na noite desta terça-feira (24). A companhia atua com o desligamento da rede, mediante solicitação formal do órgão ambiental responsável pela retirada. Referente à falta de iluminação pública na via, a companhia esclarece que essa é uma responsabilidade do Poder Executivo Municipal. A distribuidora reforça que os canais oficiais de atendimento são a forma mais eficaz de contato com a companhia no Estado: Agência Virtual no site www.equatorialenergia.com.br;



Aplicativo Equatorial Energia (Android e iOS);

Atendente virtual Clara, via WhatsApp, pelo número (62) 3243-2020;



Call Center 0800 062 0196;



Agências de atendimento distribuídas em todo o Estado.

*Colaborou Augusto Araújo.

