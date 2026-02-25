Polilaminina: saiba por que nem todo paciente pode usar

Substância estudada para recuperação de movimentos exige critérios rigorosos e não é indicada para todos os pacientes

Gabriel Dias Gabriel Dias -
Polilaminina: saiba por que nem todo paciente pode usar
(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/G1)

A possibilidade de recuperar os movimentos após uma lesão na medula apresenta um dos maiores desejos de quem convive com a enfermidade.

Nesse cenário, a polilaminina – proteína fundamental para o desenvolvimento do sistema nervoso – tem despertado atenção por seu potencial de contribuir para a recuperação total ou parcial dos movimentos do corpo.

Ainda assim, o tratamento não é indicado para todos os casos. Embora seja vista como uma esperança dentro da medicina regenerativa, a proteína possui restrições importantes.

Leia também

Pacientes com lesões incompletas, por exemplo, não são considerados candidatos ideais para essa intervenção.

Nessas situações, parte das funções motoras ou sensitivas ainda está preservada.

A preocupação está relacionada à possibilidade de que uma intervenção inadequada comprometa funções já existentes.

Por isso, a avaliação médica é criteriosa e leva em conta o tipo e o grau da lesão antes de qualquer indicação.

O avanço das pesquisas reforça que a polilaminina pode representar uma alternativa promissora para determinados perfis de pacientes.

No entanto, especialistas destacam que o tratamento não é universal e exige análise individualizada, priorizando sempre a segurança e a preservação das capacidades já conquistadas.

Diante desse cenário, a polilaminina surge como um avanço relevante na busca por alternativas terapêuticas para lesões medulares, mas seu uso exige cautela.

A decisão sobre a aplicação da substância depende de avaliação técnica criteriosa, considerando riscos, benefícios e as particularidades de cada paciente.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!

Gabriel Dias

Gabriel Dias

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás (UFG). Apaixonado por Telejornalismo e Jornalismo Cultural.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.