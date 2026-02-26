CPE flagra dupla que transportava maconha escondida em pneu para entregá-la em Anápolis

Suspeitos, que já possuíam antecedentes criminais, alegaram que receberiam R$ 2 mil para levar os entorpecentes

Natália Sezil - 26 de fevereiro de 2026

Dupla tentava transportar maconha até Anápolis quando foi flagrada. (Foto: Reprodução)

A Companhia de Policiamento Especializado (CPE) flagrou uma dupla que tentava transportar maconha até Anápolis escondendo o entorpecente em um pneu, guardado na carroceria de uma caminhonete.

A ação aconteceu na manhã desta quinta-feira (26) quando os suspeitos passavam por Nerópolis. Eles tentavam “driblar” a fiscalização posicionando os tabletes de droga dentro da roda e tampando-a com uma lona.

A tentativa não funcionou. Eles logo foram identificados pelas equipes, que empreenderam diligências e os localizaram no perímetro urbano da cidade.

Na abordagem, os policiais teriam constatado que o motorista, de 31 anos, possuía antecedentes por furto e estelionato. O passageiro, de 23, teria passagem por desacato. Questionados, eles alegaram que receberiam R$ 2 mil, cada, para levar a maconha até Anápolis.

Frente ao observado, as equipes conduziram o veículo até uma borracharia local, onde o pneu foi desmontado. Cerca de 40 pacotes foram encontrados no compartimento.

Diante do flagrante, os suspeitos, a caminhonete e os entorpecentes foram levados até a delegacia de Nerópolis, onde a Polícia Civil (PC) ficou responsável pelas próximas medidas cabíveis.

