Empresário que sobreviveu a descarga de 35 mil volts em Goiânia se torna inspiração nas redes sociais

Pedro Ribeiro - 27 de fevereiro de 2026

Em setembro de 2012, a vida do empresário Daniel Londes mudou em questão de segundos.

Aos 19 anos, enquanto trabalhava no cabeamento de um prédio em Goiânia, ele recebeu uma descarga elétrica de 35,7 mil volts após um fio encostar em um transformador de alta tensão.

O choque entrou pela mão direita, percorreu o corpo e o arremessou do sexto andar do edifício.

Daniel ficou 44 dias em coma e precisou enfrentar um longo e delicado processo de recuperação.

Ao todo, foram 112 cirurgias. Entre elas, a amputação da mão direita e parte do antebraço.

Um dos procedimentos mais complexos durou 26 horas. Ele também passou por 42 enxertos de pele e perdeu parte dos movimentos do pé devido à lesão no tendão de Aquiles.

Mesmo diante da gravidade do acidente, a recuperação foi além das expectativas médicas.

Daniel conseguiu evitar a amputação de outros membros e, após mais de dois anos de reabilitação, retomou praticamente todas as atividades que realizava antes.

Hoje, mais de uma década depois, ele atua como empresário no ramo da construção civil e também se dedica à atividade rural em Mossâmedes.

Multiatleta, pratica musculação, joga futebol, vôlei e tênis de mesa. Na música, toca violão, trompete e atua como DJ.

Nas redes sociais, onde reúne mais de 21 mil seguidores, Daniel compartilha sua rotina e fala abertamente sobre a Síndrome do Membro Fantasma, condição neurofisiológica que faz com que continue sentindo a mão amputada.

Considerado por muitos como um milagre, ele também surpreendeu médicos ao se casar e se tornar pai de dois filhos, após ter sido informado de que poderia ficar estéril em decorrência do acidente.

Ao reconstruir a própria história, Daniel transformou em realidade a frase que costuma compartilhar com seus seguidores: “O impossível é só questão de opinião”.

