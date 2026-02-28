Ao vivo: Goiás x Anapolina pela volta das semifinais do Goianão 2026

Pedro Ribeiro - 28 de fevereiro de 2026

(Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás)

Goiás e Anapolina se enfrentam às 16h deste sábado (28), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela partida de volta da semifinal do Campeonato Goiano de 2026.

O duelo de ida terminou empatado em 2 a 2 e deixou a disputa completamente aberta. Quem vencer no tempo regulamentar garante vaga na final, enquanto um novo empate leva a decisão para as cobranças de pênaltis.

Além da classificação, a Anapolina entra em campo com a chance de alcançar um feito inédito. Se avançar, será a primeira vez que elimina o Goiás em um confronto mata-mata estadual.

Goiás x Anapolina: assista ao vivo a semifinal pelo Goianão 2026

Este será o sexto encontro entre os clubes em fases eliminatórias do Goianão. O embate mais marcante ocorreu em 1981, quando o Goiás ficou com o título após decisão judicial que apontou irregularidade na escalação do meia Osmar Lima.

Os demais confrontos em mata-mata aconteceram em 1983, em duas oportunidades, além de 2000 e 2018. Em todas essas ocasiões, o time da capital garantiu a classificação.

A partida terá transmissão na TV aberta pela Record e também pelos canais da TV Brasil Central (TBC) e da Goat, no YouTube.

