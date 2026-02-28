Pouca gente sabe, mas esse animal temido consegue sobreviver semanas sem beber água
Capacidade de adaptação impressiona e garante sobrevivência até em ambientes hostis
Apesar da fama negativa nos grandes centros urbanos e do medo que ele desperta em muitas pessoas, esse animal é um dos mais resistentes do planeta.
Presente em praticamente todos os continentes, os ratos desenvolveram habilidades impressionantes de adaptação, entre elas, a capacidade de sobreviver por semanas sem ingerir água diretamente.
Essa resistência está ligada ao metabolismo eficiente do animal. Em muitos casos, o rato consegue obter a hidratação necessária a partir dos próprios alimentos que consome, principalmente por serem ricos em matéria orgânica e restos de comida.
O organismo do pequeno roedor aproveita ao máximo cada fonte de hidratação que tem ao seu alcance, reduzindo drasticamente a necessidade de buscar água pura.
Essa é uma característica que ajuda a explicar o porquê de a espécie conseguir sobreviver em ambientes hostis, como esgotos e locais abandonados e sem muitos recursos.
A adaptação ao meio urbano também torna os ratos uma das espécies mais bem-sucedidas do mundo em termos de sobrevivência. Alguns estudos apontam que existem entre 7 e 10 bilhões de ratos no mundo.
Temido por transmitir doenças, o rato carrega uma reputação dura. Ainda assim, do ponto de vista biológico, é considerado um exemplo notável de resistência e capacidade de adaptação.
