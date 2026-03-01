Ao vivo: Palmeiras x São Paulo pelo Paulistão 2026

Choque-Rei na Arena Barueri vale vaga na final do Campeonato Paulista e reúne os dois líderes do Brasileirão neste início de temporada

Layne Brito - 01 de março de 2026

(Imagem: Ilustração/IA)

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo (1º), na Arena Barueri, em duelo que define um dos finalistas do Campeonato Paulista de 2026. O clássico começa às 20h30, horário de Brasília, e promete alta intensidade do início ao fim.

O Palmeiras chega embalado após classificação tranquila nas quartas de final, quando goleou o Capivariano por 4 a 0. Já o São Paulo avançou depois de vencer o Red Bull Bragantino por 2 a 1, fora de casa, garantindo presença na semifinal.

O confronto também coloca frente a frente os dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro neste momento. O Palmeiras lidera a competição pelo critério de saldo de gols, enquanto o São Paulo aparece logo atrás, ambos com 10 pontos somados.

A Arena Barueri recebe o clássico porque o Palmeiras fez campanha superior na fase anterior do Paulistão. A semifinal será disputada em jogo único e, em caso de empate no tempo normal, a vaga na decisão será definida nas cobranças de pênaltis.

A partida terá transmissão na TV aberta pela RecordTV, na TV fechada pela TNT e também pela plataforma de streaming HBO Max.

