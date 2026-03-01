Carro é consumido pelo fogo e fica destruído em Anápolis
As chamas altas chamaram a atenção de quem passava pela região e a cena foi registrada por testemunhas
Um carro foi consumido pelas chamas no fim da manhã deste domingo (1º), no Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis.
Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar a situação.
Imagens enviadas ao Portal 6 mostram o veículo completamente destruído pelo fogo.
Até o momento, não há registro de feridos.
