Carro é consumido pelo fogo e fica destruído em Anápolis

Isabella Valverde - 01 de março de 2026

Ainda não se sabe o que motivou o incêndio. (Foto: Reprodução)

Um carro foi consumido pelas chamas no fim da manhã deste domingo (1º), no Setor Sul Jamil Miguel, em Anápolis.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado para controlar a situação.

As chamas altas chamaram a atenção de quem passava pela região e a cena foi registrada por testemunhas.

Imagens enviadas ao Portal 6 mostram o veículo completamente destruído pelo fogo.

Até o momento, não há registro de feridos.

