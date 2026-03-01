Os signos que mais estão com sorte para ganhar dinheiro em março, segundo a astrologia

Movimentações planetárias favorecem decisões financeiras, oportunidades inesperadas e crescimento profissional para alguns perfis do zodíaco neste mês

Layne Brito - 01 de março de 2026

(Foto: Reprodução)

Março chega com uma energia intensa no campo financeiro para alguns signos do zodíaco.

De acordo com a astrologia, a movimentação de planetas ligados à prosperidade, como Júpiter e Vênus, abre caminhos para ganhos extras, novas oportunidades e até mudanças profissionais capazes de aumentar a renda.

Enquanto alguns precisam agir com cautela, outros podem aproveitar uma fase especialmente favorável para investir, negociar e buscar crescimento. Confira quem está com a maré mais alta para o dinheiro neste mês.

1. Touro

A influência de Vênus fortalece o setor financeiro de Touro. O mês favorece negociações, aumento de ganhos e reconhecimento profissional. Quem trabalha com vendas, estética, gastronomia ou áreas criativas pode sentir avanço mais rápido.

2. Leão

Leão tende a receber destaque no ambiente profissional, o que pode resultar em bônus, comissões ou propostas mais vantajosas. A autoconfiança será um diferencial importante para transformar oportunidades em dinheiro.

3. Escorpião

Escorpião pode viver um período estratégico para reorganizar finanças e ampliar fontes de renda. Parcerias e acordos tendem a ser positivos, principalmente se houver planejamento e análise cuidadosa antes de qualquer decisão.

4. Capricórnio

O foco e a disciplina capricorniana encontram um cenário astral favorável para crescimento sólido. O mês é propício para assumir responsabilidades maiores, buscar promoção ou estruturar investimentos de longo prazo.

5. Sagitário

Com a influência de Júpiter, Sagitário pode se beneficiar de oportunidades inesperadas, convites profissionais ou projetos paralelos que gerem renda extra. A expansão vem principalmente para quem ousar sair da zona de conforto.

Mesmo com boas previsões, a astrologia indica que organização, planejamento e responsabilidade continuam sendo fundamentais. Aproveitar o momento favorável com inteligência pode transformar sorte em estabilidade financeira duradoura.

