Bebê morre ao ser ejetado de cadeirinha sem cinto em acidente em SC

Havi Luca Maciel Becker estava no banco de trás de um carro que capotou

Vítima foi socorrida por equipe de transporte aéreo, mas não resistiu aos ferimentos. (Imagem: Divulgação/Saer)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Um bebê de nove meses morreu na tarde do sábado (28) após ser ejetado de uma cadeirinha sem cinto de segurança em um acidente de trânsito em Santa Catarina.

Havi Luca Maciel Becker estava no banco de trás de um carro que capotou em Morro Grande, a 233 quilômetros de Florianópolis. O acidente aconteceu no sábado (27), segundo a Polícia Civil de Santa Catarina.

Menino precisou ser socorrido de helicóptero, em estado grave, ao Hospital São José, de Criciúma. Segundo o Serviço Aeropolicial de Santa Catarina, Havi tinha um quadro grave de traumatismo craniano e estava inconsciente quando foi levado ao hospital.

A morte dele foi constatada na unidade de saúde. Os acompanhantes de Havi sobreviveram, mas não tiveram os estados de saúde divulgados pela polícia.

O menino foi velado no Cemitéro Jardim da Paz, em Araranguá, na tarde de domingo. Ele foi enterrado na manhã deste domingo (1º), segundo a Funerária Santa Terezinha.

 

 

