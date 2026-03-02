Lua de Sangue: veja onde o eclipse raro será visível no Brasil

Fenômeno acontece nesta terça-feira (03) e uma região específica poderá ter uma visão privilegiada

Gabriel Dias - 02 de março de 2026

(Foto: Ilustração/Pexels)

O amanhecer desta terça-feira (03) promete um fenômeno astronômico aguardado por curiosos e apaixonados pelo céu. A chamada Lua de Sangue, quando o satélite natural adquire um tom avermelhado durante um eclipse, poderá ser observada no Brasil — mas não de forma igual para todos.

A coloração ocorre quando Sol, Terra e Lua ficam alinhados. Nesse arranjo, a Terra projeta sua sombra sobre a Lua.

Segundo o astrônomo Thiago Signorini Gonçalves, do Observatório do Valongo (UFRJ), ao ND+, é esse posicionamento que bloqueia a luz direta do Sol. O vermelho surge porque a atmosfera terrestre filtra os outros comprimentos de onda e deixa passar predominantemente a tonalidade avermelhada, fenômeno semelhante ao que ocorre no pôr do sol.

Apesar do interesse, a maior parte do território brasileiro verá apenas o eclipse penumbral — uma fase em que o escurecimento é sutil e, muitas vezes, quase imperceptível a olho nu.

Os estados mais favorecidos estão na Região Norte. Acre, Rondônia e o oeste do Amazonas terão melhor ângulo de observação. No Acre, por exemplo, a sombra começa a avançar por volta das 05h, com ponto máximo próximo das 05h45, quando quase toda a Lua estará encoberta.

Já em cidades como São Paulo e Brasília, o fenômeno coincide com o nascer do Sol, por volta das 06h, e com a Lua muito baixa no horizonte, dificultando significativamente a visualização.

De acordo com a astrônoma Josina Nascimento, do Observatório Nacional, a fase total — quando a Lua realmente fica vermelha — não será visível no Brasil, pois o satélite já estará abaixo do horizonte nesse momento. Países da região do Pacífico terão melhor posição para acompanhar o ápice do eclipse.

Para quem perder o espetáculo, ainda haverá novas oportunidades nos próximos anos. Um eclipse parcial expressivo está previsto para agosto de 2026. Já um eclipse total plenamente visível em todo o Brasil deve ocorrer apenas entre 25 e 26 de junho de 2029.

