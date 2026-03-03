Adolescente tem mal súbito e morre instantes após furtar pacote de biscoitos em Águas Lindas de Goiás

Samu chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima

Davi Galvão Davi Galvão -
Adolescentes levaram biscoitos, um pacote de carne, um iogurte e um desodorante do mercado. (Foto: Reprodução)
Adolescentes levaram biscoitos, um pacote de carne, um iogurte e um desodorante do mercado. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, ainda não identificado, morreu na madrugada desta terça-feira (03), em frente a um supermercado no Setor Coimbra, em Águas Lindas de Goiás. O óbito ocorreu logo após o indivíduo e um outro menor, de 16 anos, tentarem subtrair pacotes de biscoito do estabelecimento comercial.

A dupla entrou no supermercado alegando sentir fome e, após pegarem os produtos, dois correram para a parte externa do comércio.

Já na rua, a vítima apresentou um quadro convulsivo e caiu ao solo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou o atendimento imediato no local, mas pôde apenas constatar o óbito.

Leia também

O adolescente que o acompanhava não portava documentos, sendo entregue aos cuidados do Conselho Tutelar do município.

Como os seguranças do supermercado relataram que os pacotes de biscoito foram devolvidos espontaneamente e o fato supostamente foi praticado pela necessidade alimentar, a autoridade policial não configurou o crime de furto.

Dentre os itens levados, além dos biscoitos, também havia um pacote de carne, um desodorante e um iogurte.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia técnica e a remoção do corpo. O caso foi registrado como morte acidental e será investigado pelas autoridades.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.