Adolescente tem mal súbito e morre instantes após furtar pacote de biscoitos em Águas Lindas de Goiás

Samu chegou a ser acionado, mas pôde apenas constatar o óbito da vítima

Davi Galvão - 03 de março de 2026

Adolescentes levaram biscoitos, um pacote de carne, um iogurte e um desodorante do mercado. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, ainda não identificado, morreu na madrugada desta terça-feira (03), em frente a um supermercado no Setor Coimbra, em Águas Lindas de Goiás. O óbito ocorreu logo após o indivíduo e um outro menor, de 16 anos, tentarem subtrair pacotes de biscoito do estabelecimento comercial.

A dupla entrou no supermercado alegando sentir fome e, após pegarem os produtos, dois correram para a parte externa do comércio.

Já na rua, a vítima apresentou um quadro convulsivo e caiu ao solo. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e realizou o atendimento imediato no local, mas pôde apenas constatar o óbito.

O adolescente que o acompanhava não portava documentos, sendo entregue aos cuidados do Conselho Tutelar do município.

Como os seguranças do supermercado relataram que os pacotes de biscoito foram devolvidos espontaneamente e o fato supostamente foi praticado pela necessidade alimentar, a autoridade policial não configurou o crime de furto.

Dentre os itens levados, além dos biscoitos, também havia um pacote de carne, um desodorante e um iogurte.

A Polícia Civil e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados para realizar a perícia técnica e a remoção do corpo. O caso foi registrado como morte acidental e será investigado pelas autoridades.

